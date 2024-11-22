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Власть Под боком у США. Беглов прилетел на Кубу

Под боком у США. Беглов прилетел на Кубу

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49 комментариев

Петербургская делегация во главе с губернатором Александром Бегловым прибыла в Республику Куба. В аэропорту гостей встретили губернатор провинции Матансас Мариета Пои Самора и чрезвычайный и полномочный посол РФ Виктор Коронелли. Об этом утром 22 ноября рассказали в пресс-службе Смольного.

Глава города на Неве в рамках визита проведет переговоры с президентом страны Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и другими представителями руководства страны, в том числе военного. Кроме того, Беглов намерен встретиться с соотечественниками, проживающими на Кубе.

Сейчас на Кубе проходят Дни Санкт‑Петербурга. Им посвящены выставки, мастер-классы, показы картин «Ленфильма» и концертная программа. А в пятницу в Национальном театре страны выступят артисты из Петербурга, включая солистов Мариинского театра.

Городская делегация также планирует посетить памятные места, среди которых Мемориал советского воина-интернационалиста, Мемориал Хосе Марти, Центр Фиделя Кастро.

Несколько дней в Петербурге отсутствовал и спикер Заксобрания Александр Бельский. Накануне он докладывал председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву, что находится на Байконуре. Визит связан с отправкой в космос флага городского парламента в честь его 30-летия. Ракету запустили в четверг.

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Комментарии
50
Cashmare
2 часа
оставайся, мальчик, с ними, будешь ихним королем
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
"Визит связан с отправкой в космос флага городского парламента в честь его 30-летия." Кринж, конечно, лютый. Интересно, есть ли дно у деградации этой.
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