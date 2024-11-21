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Технологии Ракета с новогодними подарками стартовала с Байконура

Ракета с новогодними подарками стартовала с Байконура

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16 комментариев

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29» стартовала 21 ноября с космодрома Байконур. Трансляцию запуска вела пресс-служба корпорации «Роскосмос» в телеграм-канале.

Отделение «Прогресса МС-29» от третьей ступени ракеты произошло спустя 9 минут после старта. Через 50 часов грузовой корабль должен сблизиться с МКС для стыковки. Как пишет ТАСС, это произойдет в 17:36 по мск в субботу, 23 ноября.

На борту «Прогресса» находится почти 2,5 тонны грузов, бóльшую часть занимает топливо. На МКС также доставят 420 л питьевой воды, сжатый азот, оборудование для работы, еду, одежду и укладки для экспериментов. По словам Алексея Овчинина, грузовой корабль доставит на МКС и новогодние подарки.

Как писала «Фонтанка» накануне, в космос должен был отправиться и памятный флаг ЗакСа Петербурга. Его полет на МКС приурочен к 30-летию Законодательного собрания города. В командировку по доставке флага отправлялись председатель ЗС Александр Бельский и его заместитель Павел Иткин.

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Комментарии
16
Ганс-Дитрих Геншер
2 часа
и в днепр попала))
Игорь Протасов
29 минут
Да у нас что ни день, то ракеты с подарками летят... то в Одессу, то в Киев....
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