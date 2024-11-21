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Власть Спикер петербургского парламента Бельский заявил, что единороссы изменили политический ландшафт в Петербурге

Спикер петербургского парламента Бельский заявил, что единороссы изменили политический ландшафт в Петербурге

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11 комментариев

На совещании с будущими региональными руководителями председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заметил, что в Москве обсуждали, стоит ли назначить в Петербурге секретарем губернатора спикера Заксобрания. В итоге решили, что Александр Бельский, возглавляющий петербургский парламент, лучше подойдет для этой роли.

«Питер — город очень сложный. Столичный город, есть чем заниматься», — сказал Медведев. На видеоконференцию Бельский выходил не из Петербурга — о том, что он делает на Байконуре, спросил единоросса Медведев. В ответ спикер Заксобрания сообщил, что его визит связан с отправкой в космос флага городского парламента в честь его 30-летия.

Бельский заявил, что намерен сохранить действующие направления работы партии, например помощь участникам СВО. А также отметил, что собирается мобилизовать и увеличить число сторонников. Он поблагодарил Дмитрия Медведева за визит в Петербург и добавил: «Мы практически изменили ландшафт политический в Петербурге, выбрав в 110 муниципалитетах 1 310 депутатов от партии».

По его словам, партийцы намерены занять и ещё один муниципалитет, в котором в следующем году будут выборы — Автово. Сейчас там заседают справедливороссы.

В ближайшее время в Петербурге единороссы проведут конференцию, на ней Бельского утвердят главой регионального отделения. До этого им был Сергей Боярский.

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Александр Бельский Законодательное собрание Петербурга Единая Россия
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Комментарии
11
Noid
2 часа
Вместе с флагом навсегда в космос целесообразно отправить Бельского с соратниками из ЕР.
274667835
1 час
Получается, что уже захватили все муниципалитеты города!
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