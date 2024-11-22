В Петербурге врачи спасают ребенка, который выпил гель для стирки

Врачи детской больницы № 5 спасают полуторагодовалого мальчика, выпившего средство для стирки. Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Малыш был госпитализирован накануне днем из квартиры на улице Шевченко в Василеостровском районе Петербурга. У пациента диагностировали химический ожог рта и глотки. Как рассказала мама мальчика, ее сын выпил средство «Ариэль», которое было упаковано в пакет и стояло в комнате у двери. Ребенок смог разорвать упаковку.

Установлено, что пострадавший воспитывается в полной семье, не состоящей на учетах. Проводится проверка.