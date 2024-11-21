Ветер в Саратове повалил павильон остановки на женщину

Сильный ветер в Саратове привел к трагедии на автобусной остановке. Павильон придавил прохожую.
Сильный ветер в Саратове привел к трагедии на автобусной остановке. Павильон придавил прохожую.
О смерти женщины сообщает СК в регионе. Вечером 21 ноября женщина находилась рядом с павильоном, у забора с задней стороны остановки. Сильный ветер вырвал металлическо-стеклянную конструкцию и обрушил ее на пешехода.
Медики забрали пострадавшую в больницу, но спасти ее не удалось.
СК выясняет, кто может быть ответственен за смерть женщины.
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