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Происшествия Ветер в Саратове повалил павильон остановки на женщину

Ветер в Саратове повалил павильон остановки на женщину

893
3 комментария

Сильный ветер в Саратове привел к трагедии на автобусной остановке. Павильон придавил прохожую.

Сильный ветер в Саратове привел к трагедии на автобусной остановке. Павильон придавил прохожую.

О смерти женщины сообщает СК в регионе. Вечером 21 ноября женщина находилась рядом с павильоном, у забора с задней стороны остановки. Сильный ветер вырвал металлическо-стеклянную конструкцию и обрушил ее на пешехода.

Медики забрали пострадавшую в больницу, но спасти ее не удалось.

СК выясняет, кто может быть ответственен за смерть женщины.

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Комментарии
3
Slava_Rossii2
1 час
"СК выясняет", давно пора на каждй остановке указывать владельца и телефон, чтобы можно было сообщить о повреждениях остановки.
Гость
40 минут
нашли чем удивить сколько этих остановок повалило ветром виновата конструкторская недоработка
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