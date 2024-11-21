В Москве опробуют продажу билетов в театры и на концерты по паспорту или одному из документов, входящих в утвержденный перечень, — пилотная продажа стартует с 15 марта следующего года и затронет 63 театра и 36 концертных площадок, подведомственных департаменту культуры. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

С перечнем первых учреждений — участников эксперимента можно ознакомиться по ссылке .

Новые правила коснутся не только основных мероприятий культурных учреждений, но и арендные события сторонних компаний. Ожидается, что это повысит безопасность и контроль за продажей билетов в столице.

С начала октября этого года в Большом театре начали продавать только именные билеты. Их можно купить после предъявления документа, подтверждающего личность человека, а данные зрителя записываются в билет.