Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

южн.

 739мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Удар баллистической ракетой
Новый глава КГИОП
Дом Радио
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Общество В Москве опробуют продажу билетов в театры и на концерты по паспорту

В Москве опробуют продажу билетов в театры и на концерты по паспорту

1 304
10 комментариев

В Москве опробуют продажу билетов в театры и на концерты по паспорту или одному из документов, входящих в утвержденный перечень, — пилотная продажа стартует с 15 марта следующего года и затронет 63 театра и 36 концертных площадок, подведомственных департаменту культуры. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

С перечнем первых учреждений — участников эксперимента можно ознакомиться по ссылке.

Новые правила коснутся не только основных мероприятий культурных учреждений, но и арендные события сторонних компаний. Ожидается, что это повысит безопасность и контроль за продажей билетов в столице.

С начала октября этого года в Большом театре начали продавать только именные билеты. Их можно купить после предъявления документа, подтверждающего личность человека, а данные зрителя записываются в билет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Москва Билеты Паспорт Театр Концерт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Игорь Протасов
2 часа
Чтобы уклонисты от военкомата не прошли? :-)
СниФФ
1 час
В БДТ уже давно бы не мешало ввести продажу по паспорту. Перекупы совсем страх потеряли. Ну и сам БДТ. Ясно же, что кассиры в деле. Наверное, единственный театр в Питере с таким бардаком
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40