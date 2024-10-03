Готовьте документы: в Большом театре изменились правила продажи билетов

Большом театре России внесли изменения в правила продажи билетов для того, чтобы предотвращать спекуляции. Теперь можно приобретать исключительно именные билеты. Об этом в четверг, 3 октября, сообщают в telegram-канале театра.

С начала октября этого года в Большом театре продают только именные билеты. Их можно купить после предъявления документа, подтверждающего личность человека, а данные зрителя записываются в билет. Между тем при приобретении билета на сайте Большого театра зритель сам указывает свои личные данные.

«Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность зрителей, производится их проверка с целью идентификации личности. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль», — уточняется в сообщении.

В театре называют эти меры вынужденными — они направлены на то, чтобы избегать спекуляции билетами. При этом посетителям также напоминают, что нужно покупать билеты либо в кассах, либо на сайте Большого театра РФ.

«Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несёт ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)», — добавили в театре.

Напомним, в ноябре прошлого года у Большого театра образовалаcm очередь за билетами на «Щелкунчика» — за ними выстроились сотни людей. Тогда в комитете Госдумы поинтересовались, поменяют ли правила продажи и увеличат ли число показов спектакля. В ответ гендиректор Владимир Урин заявил, что театр готов рассмотреть какие-то реальные предложения по улучшению работы. Но, несмотря на это, на тот момент в силе оставались прежние правила.