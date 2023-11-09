Инициативные граждане решили урегулировать традиционные очереди за билетами на новогодний спектакль «Щелкунчик» с помощью списка, но были задержаны. Об этом в ответ на запрос депутата Госдумы Елены Ямпольской рассказали в Большом театре РФ.
4 и 5 ноября Большой открыл предварительную продажу билетов на спектакли с 23 по 28 декабря. На театральной площади дежурили представители Тверской межрайонной прокуратуры Москвы, ОМОНа, УВД «Китай-город», чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законности.
«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь», — говорится в ответе за подписью гендиректора Большого театра Владимира Урина.
На прошлых выходных в очередь за билетами на «Щелкунчика» выстроились сотни людей. В комитете Госдумы поинтересовались, поменяют ли правила продажи и увеличат ли число показов спектакля. В ответ Владимир Урин заявил, что театр готов рассмотреть какие-то реальные предложения по улучшению работы. Пока в силе остаются прежние правила.
Чтобы купить билет 4 ноября, гражданам нужно было отстоять очередь и получить браслет с номером. Только по браслету и паспорту можно приобрести билеты в кассе. Так Большой борется с перекупщиками и ажиотажным спросом.