Ребенок постоянно огрызается и спорит? Как сохранить отношения — совет психолога

— В подростковом возрасте всё поддается критике ребенка. И вы знаете — это здорово, если это у него это происходит. Я родителям говорю: «Если ребенок начал бунтовать, начал ограничивать свое пространство, не пускать родителя в комнату, секреты какие-то появляются — это хорошо, что так происходит». Он начинает нарабатывать мышечную и психологическую структуру, за счет которой впоследствии будет выстраивать отношения с внешним миром. Конечно, при условии, что в семье гармония и нет насилия, — объясняет детский психолог.