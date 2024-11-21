Налоговые поступления в бюджет выросли почти на 20% и увеличатся по итогам года

За первые десять месяцев 2024 года налоговые поступления в бюджетную систему выросли примерно до 46 трлн рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Стенограмму 21 ноября приводит пресс-служба Кремля.

«По сути, это плюс 8 триллионов рублей к прошлому году», — уточнил Егоров. Он добавил, что ненефтегазовые доходы бюджета за тот же период выросли на 21%.

По итогам года служба планирует «выполнить все бюджетные ориентиры» и выйти на 55,6 трлн рублей налоговых поступлений. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году.

Со следующего года в стране начнет действие налоговая реформа, которая среди прочего предусматривает применение прогрессивной шкалы начисления налога на доходы физических лиц и повышение налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Предполагается, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительные 2,6 трлн рублей в 2025 году.