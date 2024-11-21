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Общество Налоговые поступления в бюджет выросли почти на 20% и увеличатся по итогам года

Налоговые поступления в бюджет выросли почти на 20% и увеличатся по итогам года

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12 комментариев

За первые десять месяцев 2024 года налоговые поступления в бюджетную систему выросли примерно до 46 трлн рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Стенограмму 21 ноября приводит пресс-служба Кремля.

«По сути, это плюс 8 триллионов рублей к прошлому году», — уточнил Егоров. Он добавил, что ненефтегазовые доходы бюджета за тот же период выросли на 21%.

По итогам года служба планирует «выполнить все бюджетные ориентиры» и выйти на 55,6 трлн рублей налоговых поступлений. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году.

Со следующего года в стране начнет действие налоговая реформа, которая среди прочего предусматривает применение прогрессивной шкалы начисления налога на доходы физических лиц и повышение налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Предполагается, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительные 2,6 трлн рублей в 2025 году.

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Комментарии
12
Garik.Maremanov.1-1
30 минут
Логично. Если постоянно повышать налоги, то поступления от них должны вырасти.
Ankor
20 минут
Вы забыли, что курс валюты +15% прыгнул за последние два месяца. Математика не сложная.
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