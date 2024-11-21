Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

Сейчас идут подготовка к проведению совмещенных прямой линии и большой пресс-конференция президента Владимира Путина. Мероприятие пройдет в декабре — по уже сложившейся традиции, в четверг. Об этом сообщает 21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Последний раз прямая линия и большая пресс-конференция прошли 14 декабря 2023 года. До этого формат использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.