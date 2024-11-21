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Власть Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

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7 комментариев

Сейчас идут подготовка к проведению совмещенных прямой линии и большой пресс-конференция президента Владимира Путина. Мероприятие пройдет в декабре — по уже сложившейся традиции, в четверг. Об этом сообщает 21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — рассказал Песков.

«Четверг, да, традиционно», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ.

«Мы сообщим», — пообещал он.

Последний раз прямая линия и большая пресс-конференция прошли 14 декабря 2023 года. До этого формат использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.

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Комментарии
8
280896530
11 минут
Все ждут другую путинскую прямую линию. И побыстрее...
Гость
9 минут
а зачем?
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