Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

Сейчас идут подготовка к проведению совмещенных прямой линии и большой пресс-конференция президента Владимира Путина. Мероприятие пройдет в декабре — по уже сложившейся традиции, в четверг. Об этом сообщает 21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — рассказал Песков.
«Четверг, да, традиционно», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ.
«Мы сообщим», — пообещал он.
Последний раз прямая линия и большая пресс-конференция прошли 14 декабря 2023 года. До этого формат использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.
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