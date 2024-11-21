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Происшествия На севере Петербурга ребёнка ошпарило во время купания. В реанимации он оказался через два дня

На севере Петербурга ребёнка ошпарило во время купания. В реанимации он оказался через два дня

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4 комментария

Девочка из Калининского района Петербурга попала в реанимацию за несколько дней до своего четырёхлетия. Мать два дня лечила ожоги после купания своими силами.

Ребёнка госпитализировали накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое и поместили её в реанимацию. По предварительным данным, у девочки ожоги третьей степени 20% тела, в том числе лица.

По словам матери, всему виной слишком горячая вода, которая хлынула из крана в 15-этажке во время купания дочери 18 ноября.

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Комментарии
4
Antuan Rokanten
17 минут
Как она могла хлынуть? Она ее что, под струёй кипятка держала или проста оставила малышку одну?
Гость
1 час
Калининский район - район асоциальных толп и неумех. Еще и исполняющим обязанности главы Калининского района назначили пузатого и лысого Асташкевича Михаила.
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