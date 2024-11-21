На севере Петербурга ребёнка ошпарило во время купания. В реанимации он оказался через два дня

Девочка из Калининского района Петербурга попала в реанимацию за несколько дней до своего четырёхлетия. Мать два дня лечила ожоги после купания своими силами.

Ребёнка госпитализировали накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое и поместили её в реанимацию. По предварительным данным, у девочки ожоги третьей степени 20% тела, в том числе лица.