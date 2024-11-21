Аварийные работы отключили от тепла 71 дом на Белы Куна и Пражской

Жители Фрунзенского района Петербурга почти сутки вынуждены мерзнуть без отопления. Причиной стали аварийные работы.

В домах на улице Белы Куна и Пражской улице с утра 20 ноября нет горячей воды и отопления, пожаловались «Фонтанке» читатели. «Дома холодно, в школах холодно, на улице +2», — пишет один из жильцов.

Как пояснили в дежурной службе районной администрации, там проводятся аварийные ремонтные работы на обратном трубопроводе. В связи с этим от теплоснабжения отключен 71 дом. Работы продлятся до 6 часов утра 21 ноября. На сайте ЖКС № 2 Фрунзенского района уточняется, что норматив работ — 20 часов, они ведутся с 10 часов утра 20 ноября у дома 20 по Пражской улице.