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Происшествия В Прометее с отбитой рукой в КГИОП Петербурга видят уголовную статью

В Прометее с отбитой рукой в КГИОП Петербурга видят уголовную статью

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2 комментария

Повреждение скульптуры XIX века в петербургском отеле-музее может стать уголовным делом. «Особняк военного министра» является объектом культурного наследия.

В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры готовят заявление о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Об этом 20 ноября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

В минувшую субботу, 16 ноября, в отеле-музее «Особняк военного министра» на Садовой, 4, сломали бронзовую скульптуру Прометея. По предварительным данным, мужчина случайно толкнул ее плечом. Прометей в результате остался без руки. Кроме того, были повреждены стол и мозаичный пол, который также находится под охраной КГИОП.

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Комментарии
2
Гость
49 минут
"Отель-музей". Должно быть что-то одно, иначе будет как в новости.
ixform
11 минут
ну, это распространённое явление залезть куда-нибудь в поисках реликвий и устроить там погром интерьера было бы интереснее если бы из скульптуры выпал пергамент с загадкой для поиска сокровищ
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