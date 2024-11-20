В Прометее с отбитой рукой в КГИОП Петербурга видят уголовную статью

Повреждение скульптуры XIX века в петербургском отеле-музее может стать уголовным делом. «Особняк военного министра» является объектом культурного наследия.

В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры готовят заявление о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Об этом 20 ноября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.









В минувшую субботу, 16 ноября, в отеле-музее «Особняк военного министра» на Садовой, 4, сломали бронзовую скульптуру Прометея. По предварительным данным, мужчина случайно толкнул ее плечом. Прометей в результате остался без руки. Кроме того, были повреждены стол и мозаичный пол, который также находится под охраной КГИОП.