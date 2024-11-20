Непогода принесла Петербургу 8-балльные пробки

По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог доросла до 8 баллов к шести часам вечера, затем ненадолго нормализовалась на «семерке», но вновь выросла в начале седьмого. Для вечера среды это на 1 балл больше обычного.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в центре и на Петроградской стороне. Улицы возле площади Восстания, Невский проспект, Садовая улица, набережная Фонтанки окрасились на карте в бордовый цвет. Каменноостровский проспект встал в пробке в обе стороны. Плотно также на Пироговской и Выборгской набережных в направлении севера города и на Арсенальной и Свердловской в южном направлении.