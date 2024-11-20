Непогода принесла Петербургу 8-балльные пробки

Вечерний час пик 20 ноября отметился в Петербурге нехарактерно большими для среды пробками. Суровую ноябрьскую погоду горожане пережидают в 8-балльных заторах.
По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог доросла до 8 баллов к шести часам вечера, затем ненадолго нормализовалась на «семерке», но вновь выросла в начале седьмого. Для вечера среды это на 1 балл больше обычного.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается в центре и на Петроградской стороне. Улицы возле площади Восстания, Невский проспект, Садовая улица, набережная Фонтанки окрасились на карте в бордовый цвет. Каменноостровский проспект встал в пробке в обе стороны. Плотно также на Пироговской и Выборгской набережных в направлении севера города и на Арсенальной и Свердловской в южном направлении.
На КАД скопилась почти 9-километровая пробка от Пулковского шоссе до Обухово. В обратном направлении затор собрался перед вантовым мостом со стороны Мурманского шоссе. Также напряженная дорожная ситуация на Софийской улице и Московском шоссе.
В среду Петербург накрыли дождь и снег, порой к ним добавляются сильные порывы ветра. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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