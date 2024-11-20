И дождь, и снег, и ветер. Ноябрьская погода не дает расслабиться петербуржцам

Петербург накрыли дождь и снег. От стихии люди спасаются с помощью зонтов, спицы которых порой выворачивает ветер. Фотографы «Фонтанки» успели запечатлеть, как в городе штормит ноябрьская погода.

Как и было обещано, 20 ноября встретило петербуржцев осадками. И если в начале дня можно было заметить только дождь и его следы в виде оставшихся на дорогах луж, то ближе к полудню пошел мокрый снег.

Прохожие старательно защищаются от осадков с помощью зонтов, но и они не в силах противостоять силе ветра. Кроме того, всегда остается риск запачкать обувь — снег подтаивает, а грязи становится все больше.