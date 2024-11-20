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Город И дождь, и снег, и ветер. Ноябрьская погода не дает расслабиться петербуржцам

И дождь, и снег, и ветер. Ноябрьская погода не дает расслабиться петербуржцам

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4 комментария

Петербург накрыли дождь и снег. От стихии люди спасаются с помощью зонтов, спицы которых порой выворачивает ветер. Фотографы «Фонтанки» успели запечатлеть, как в городе штормит ноябрьская погода.

Как и было обещано, 20 ноября встретило петербуржцев осадками. И если в начале дня можно было заметить только дождь и его следы в виде оставшихся на дорогах луж, то ближе к полудню пошел мокрый снег.

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Прохожие старательно защищаются от осадков с помощью зонтов, но и они не в силах противостоять силе ветра. Кроме того, всегда остается риск запачкать обувь — снег подтаивает, а грязи становится все больше.

В связи с погодными условиями государственная жилищная инспекция Петербурга призывает управляющие организации, ТСЖ и ЖСК без промедления организовать уборку дворовых территорий и обеспечить безопасность в городе, передает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в Петербурге действует жёлтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра и гололёда. Прогнозируют усиление восточного и юго-восточного ветра до 15–18 м/с, а также налипание мокрого снега.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, рассказывая о погоде на 20 ноября, предупредил: «День сегодня будет достаточно плохим». Циклон Quiteria подошёл к городу вместе с осадками — мокрым снегом и дождём, которого к концу дня будет еще больше.

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Комментарии
4
Гость
36 минут
О, на 15-й фотке "можайские" курсанты. Фонтанка не смогла обойти стороной свою любимую "Можайку".
Гость
43 минуты
Ужас,еще Петр1 сказал графу Меньшикову,как в этом болоте будут люди жить.
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