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Авто Бизнес Старт продаж Lada Aura запланирован на декабрь

Старт продаж Lada Aura запланирован на декабрь

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15 комментариев

Отгрузки автомобилей дилерам могут начаться в ноябре — декабре текущего года, рассказал 20 ноября во время международного форума «Транспорт России» генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов, передает ТАСС. Он отметил, что первые отгрузки дилерам могут начаться в ноябре — декабре.

По его словам, продажи в разных регионах будут стартовать постепенно, начиная с Москвы и Петербурга, а затем по всей стране. В начале декабря первые экземпляры Aura можно будет увидеть в дилерских центрах этих городов.

Модель Lada Aura разработана на платформе Lada Vesta, которой в длину добавили 25 сантиметров для увеличения пространства задним пассажирам. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач.

Серийное производство Lada Aura стартовало в октябре. По видеосвязи его запустил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в компании заявляли, что продажи Lada Aura стартуют в ноябре, и отметили, что в комплектации Premier автомобиль выйдет на рынок по цене от 2,6 млн рублей, Status — от 2,8 млн. О том, какие впечатления Lada Aura произвела на журналиста «Фонтанки», читайте здесь.

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АВТОВАЗ Lada Aura
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Комментарии
16
Lom
1 час
“..модно, молодежно!»
prosto korsak
1 час
Роботизированная коробка воскресла? Она "сошла с дистанции" в 2019 году.
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