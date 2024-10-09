«На машинке я прокатился не так давно». Путин запустил серийное производство Lada Aura

Президент России Владимир Путин запустил в режиме видеосвязи серийное конвейерное производство автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в городе Тольятти Самарской области. Об этом в среду вечером, 9 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Кремля

Глава государства вспомнил, как в июле нынешнего года лично протестировал эту модель. Российский президент проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва — Петербург.

«На машинке я прокатился не так давно — летом. Она… без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному», — сказал Владимир Путин.

Новинка премиум-класса Lada Aura создана на платформе Lada Vesta и позиционируется как машина для госслужащих. Ее салон выполнен в натуральной коже российского производства, автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Цена на новый бизнес-седан Lada Aura составит более 3 млн рублей.