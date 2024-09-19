LADA Aura будет стоить больше 3 миллионов

Серийный выпуск новой модели АВТОВАЗа LADA Aura должен стартовать в сентябре, до этого будут доработаны отдельные штрихи. Цена на новый бизнес-седан составит более 3 млн рублей. Об этом президент компании Максим Соколов рассказал в интервью РБК, опубликованном 19 сентября.



«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», — поделился впечатлениями Соколов.



Aura позиционируется как машина для госслужащих. Она была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В июле её опробовал президент РФ Владимир Путин: приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева» (Москва — Петербург). «Хорошая машина», — сказал Путин. Минфин уже сделал заказ на автомобили.

