Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 774мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Инаугурация Беглова
Стрельба в офисе Wildberries
(От)Личный Петербург — 2024
Семейная ипотека без денег
Самокаты на Госучет
Дело «Юлмарта»
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
Рейтинги «Фонтанки»
Авто LADA Aura будет стоить больше 3 миллионов

LADA Aura будет стоить больше 3 миллионов

3 767
23 комментария

Серийный выпуск новой модели АВТОВАЗа LADA Aura должен стартовать в сентябре, до этого будут доработаны отдельные штрихи. Цена на новый бизнес-седан составит более 3 млн рублей. Об этом президент компании Максим Соколов рассказал в интервью РБК, опубликованном 19 сентября.

«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», — поделился впечатлениями Соколов.

Aura позиционируется как машина для госслужащих. Она была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В июле её опробовал президент РФ Владимир Путин: приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева» (Москва — Петербург). «Хорошая машина», — сказал Путин. Минфин уже сделал заказ на автомобили.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
АВТОВАЗ Лада Lada Aura
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Карабас Барабас
1 час
"Стоить то она стоит, только её никто не покупает" /Ф.Л./
266097915
1 час
Почему не 30
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00