Володин заявил, что председатели думских комитетов пересядут на Lada Aura

Председатели комитетов Госдумы пересядут на отечественные седаны Lada Aura. Машины поступят до конца года, рассказал 2 октября спикер Государственной думы Вячеслав Володин РИА Новости . При этом руководители фракций и вице-спикеры будут ездить на Aurus.

Aura позиционируется как машина для госслужащих. Она была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В июле её опробовал президент РФ Владимир Путин: приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева» (Москва — Петербург). «Хорошая машина», — сказал Путин. Минфин уже сделал заказ на автомобили.