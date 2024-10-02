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Власть Общество Володин заявил, что председатели думских комитетов пересядут на Lada Aura

Володин заявил, что председатели думских комитетов пересядут на Lada Aura

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3 комментария

Председатели комитетов Госдумы пересядут на отечественные седаны Lada Aura. Машины поступят до конца года, рассказал 2 октября спикер Государственной думы Вячеслав Володин РИА Новости. При этом руководители фракций и вице-спикеры будут ездить на Aurus.

Серийный выпуск новой модели АВТОВАЗа LADA Aura должен стартовал в сентябре. Цена на новый бизнес-седан составит более 3 млн рублей.

Aura позиционируется как машина для госслужащих. Она была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В июле её опробовал президент РФ Владимир Путин: приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева» (Москва — Петербург). «Хорошая машина», — сказал Путин. Минфин уже сделал заказ на автомобили.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
17 минут
Лучше бы их всех на нары пересадили, а всю выплаченную им зарплату с них взыскали.
Фокусник Данилин
8 минут
В край обнаглели. На гранте не хотели бы ?…
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