Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

ю-з.

 772мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Авто «Аура» респектабельности. «Фонтанка» прокатилась на новой звезде АВТОВАЗа

«Аура» респектабельности. «Фонтанка» прокатилась на новой звезде АВТОВАЗа

5 425
17 комментариев

В ноябре стартуют продажи новинки АВТОВАЗа — автомобиля Lada Vesta Aura. В комплектации Premier автомобиль выйдет на рынок по цене от 2,6 млн рублей, Status оценили в 2,8 млн.

— Хорошая машинка, — сказал Владимир Путин, когда в сентябре компания заявила о старте производства Aura. Президенту довелось покататься на ней еще летом, когда он принял участие в открытии последнего участка трассы М-11 «Нева».

Намотал на колеса Aura серпантины Сочи и корреспондент «Фонтанки», и вот что имеет вам сказать.

Ощущения в деталях

Тест-драйв новинки для журналистов организовали на извилистых трассах Краснодарского края неспроста. Именно здесь на серпантине, изобилующем перепадами высот и в условиях непредсказуемой погоды, инженеры концерна сами обкатывают новинки инженерных решений и оценивают, что вышло хорошо, а где требуется доработать.

Однако главное преимущество Aura перед Lada Vesta — удлиненный салон, акцент на котором делают производители, его можно оценить даже в статике. Специально, чтобы продемонстрировать достигнутые инженерные высоты, в первую поездку нас отправили пассажирами.

+6

Производители позиционируют Aura как седан бизнес-класса, адресованный чиновникам. Действительно, с длиной получилось более чем. Сидя сзади, можно даже ногу на ногу закинуть, а до передней спинки остается еще сантиметров 20. И это при моем росте в метр семьдесят. Так же свободно в последний раз я чувствовала себя лишь в китайском люксовом минивэне Voyah Dream за 12 млн.

Со всем прочим, что может понадобиться загруженным работой в пути чиновникам, пока что в Aura не густо: ни тебе столика, чтобы поставить ноутбук, — придется работать с колен, ни тебе холодильника и дефлекторов кондиционера для второго ряда — утомленному солнцем госслужащему придется воду пить теплую и принимать судьбоносные решения с горячей головой.

Кофр с парадно-выходным костюмом удобно пристроить тоже не получится, хотя, если водрузить его на ручку над окном, можно заодно укрыться от любопытных взоров извне, поскольку штатных шторок в машине тоже пока нет. А вот дополнительная подушечка для головы из микрофибры, которая крепится поверх подголовника, хороша — можно думать о судьбах вверенных подчиненных, комфортно откинувшись на сиденье. Снять постирать тоже можно.

Приятна и отделка: сиденья, двери и подлокотники обтянуты натуральной кожей премиального качества наппа, атласный пластик на дверных ручках и вставки под патину демонстрируют сдержанный стиль. На порогах красуются накладки с именем модели.

Изучение комфорта салона прерывает грохот бутылок с водой, гнездившихся на столике подлокотника в специальных углублениях: автомобиль трогается, и, кувыркаясь, обе летят на пол. Хорошо, что не стакан с горячим кофе.

Что такое Aura

Lada Aura разработана на платформе Vesta, которой в длину добавили 250 мм, до 4 690 мм, удлинилась до 2 885 мм и колесная база. Тем не менее седан все же уступает по длине типичным представителям D-класса Toyota Camry (4 885 мм) и Chery Arrizo 8 (4 758 мм). Помимо нового кузова машина получила 17-дюймовые диски 205/50.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором на 122 л. с. с крутящим моментом 170 Нм в сочетании с вариатором. Заявлено, что до 100 км/ч он разгоняется за 12,5 секунд, а максимальная скорость — 175 км/час.

На начальном этапе концерн предлагает два варианта окраски экстерьера: в черном цвете «Пантера» и коричневом «Кориандр» в сочетании с черным или светло-серым цветом обивки салона. Впрочем, команда обещает в перспективе цветовую палитру расширить.

— Акцент был на то, чтобы обеспечить максимальное удобство пассажиров второго ряда, входа и выхода. За счет удлинения цельноштампованная дверь стала тяжелее — стойку усилили петлями. Ограничители позволяют фиксировать ее в положении 22, 42 и 67 градусов. С сиденьями мы плотно поработали — подобрали необходимые параметры набивки и плотности пены, и за счет геометрии и боковой поддержки обеспечили комфорт пассажира, — рассказал директор проекта Николай Фофанов.

До 1 230 кг увеличилась и снаряженная масса седана: обычная Vesta легче на 51 кг.

В комплектацию Premier, оцененную в 2,6 млн рублей, войдут системы курсовой устойчивости ESC, ABS, круиз-контроль, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, передние и задние датчики парковки, подогрев руля, сидений и форсунок стеклоомывателя, а также электростеклоподъемники всех стекол и мультимедиа с 7-дюймовым экраном.

Нет лишь маленькой детали — зарядки для телефона. Ее уже давно добавляют даже в не самые дорогие китайские машины, а вот во вроде бы представительском автомобиле, ориентированном на пассажира на заднем сиденье, ему придется просить шофера «поставить на зарядку».

К комплектации Status, стоимость которой составит от 2,8 млн, добавятся мультимедиа LADA Enjoy с экраном в 10 дюймов, встроенным навигатором и «Алисой», камера заднего вида, 8 динамиков, цифровая приборная панель в трех видах оформления, кожаные сиденья и литые диски.

Дилеры получат автомобили в обоих вариантах исполнения. До конца года с конвейера обещают выпустить 3 тысячи машин, в следующем — все 8, если рынок не потребует больше.

Что еще изменили

В сравнении с Vesta в Aura уделили серьезное внимание акустическому комфорту. Благодаря битумному слою на днище, сэндвичам со специальной мастикой в колесных арках и шумоизоляционным накладкам в дверях и на потолке и вставкам на стойках удалось повысить шумоизоляцию на 32 %.

И это, надо сказать, чувствуется: даже при открытом окне во время движения можно спокойно разговаривать, не надрывая голосовые связки, не нужно и напряженно прислушиваться в попытках разобрать слова собеседника.

Индивидуальные настройки получила и подвеска. Когда дело коснулось ее, инженеры встали перед выбором: делать ли ее мягкой или склониться в пользу управляемости автомобиля, чтобы он острее откликался на движение руля. В итоге склонились в угоду комфорта. Машина стала менее острой в сравнении с Vesta, говорят разработчики, и даже называют управляемость «лимузинной», однако уповают на то, что уловить разницу смогут только эксперты.

Он сказал: «Поехали!»

Что хотели между строк сказать инженеры, вслух произнес инструктор, напутствуя нас перед перегоном. Уж очень он просил быть настороже.

— Вождение на серпантине специфическое, умоляю вас держаться в своей полосе и входить в поворот с оптимальной скоростью, чтобы не оказаться на встречной полосе или на обочине, — посоветовал инструктор.

Надо сказать, что на кочках Aura ведет себя и в самом деле достойно — облизывает неровности аккуратно, словно крем с пирожных, и нет под пятой точкой вот этого досадного «ду-дум» с подбрасыванием до потолка. А вот с вхождением в поворот было действительно тревожно — пару раз я действительно зацепила левыми колесами встречку, но трудно сказать, что тому было виной — серпантин или управляемость. В любом случае, если придерживаться разрешенной скорости (а местами здесь запрещено разгоняться выше 40 км/час), неловких моментов становится на порядок меньше.

С чем пришлось действительно попотеть, так это с вариатором. По ходу движения обнаружились два момента. Во-первых, это вам не то что не механика, но даже и не честный автомат. Если неспешно катить за кем-то следом, а потом отважиться его обогнать (не так-то это просто на серпантине), машина набирает скорость уж очень нехотя. Да, разгоняться со светофора до сотни за 12 секунд мало кому приходится в жизни, но на обгоне такая антипрыть может стоить седых волос.

Вальяжно вел себя вариатор и на крутых подъемах: коробка зловеще мычала и рычала, а машина ехала так, что хотелось выскочить и подтолкнуть.

— Давай, родная, поднажми, — с такой молитвой мы преодолевали большинство подъемов.

В итоге к финишу мы приехали, источая на всю округу запах жженого сцепления.

Вариатор требует к себе более бережного обращения, объяснил потом инженер концерна, — это плата за комфорт и отсутствие рывков при езде. Резкий старт и насилие на горке может привести к быстрому выходу трансмиссии из строя, а удовольствие заменить ее выльется по меньшей мере в 200 тысяч рублей. Взбираться на кручу он посоветовал на «ручке», благо режим квазимеханики у коробки Aura предусмотрен. Впрочем, все приходит с опытом.

Зачем все это АВТОВАЗУ нужно

Избалованным москвичам и петербуржцам Aura может и не зайдет. А вот менее искушенные регионы, где нет Voyah Dream и 12 миллионов на его покупку, пожалуй, будут более снисходительны.

Сами заводчане нюансы Aura знают и называют седан компромиссным решением. Решить поставленную задачу пересадить чиновников на отечественный автопром в сжатые сроки удалось пока только так, говорят они. И ставят себе амбициозные планы развивать платформу и характеристики улучшать.

И все же нужно отдать тольяттинскому концерну должное. Не в пример Китаю, который еще лет 10 назад совал линейки в колесные арки на российских автосалонах и перерисовывал силуэты в блокнотик, а теперь тиражирует суббренды со скоростью пулемёта и берет рынок кумулятивным эффектом, АВТОВАЗ методично прорабатывает свое и делает ставку на преемственность удачных решений в каждом новом поколении автомобилей.

Взять хотя бы Granta, которая эволюционировала от популярнейшей в своё время «восьмёрки». Поэтому и скрываться за суббрендами Lada незачем. Где сейчас европейцы, японцы и американцы? А Lada — вот она, сорок лет на рынке, не имея ценовых конкурентов, лидирует в продажах, и сдаваться не собирается. Главное — наша, и никто ее у нас не отберет. Лишь бы хватило импортных деталей, без которых пока не собрать ни одну отечественную легковушку.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY26
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Resident_Ev1l
31 минута
Жига за 2,8 млн. с древней китайской коробкой, планшетом на торпеде и движком ВАЗ, но с кожаным салоном. Нет, не надо.
лысик
1 час
Какой кошмар... и за это 3 млн...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09