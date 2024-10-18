«Аура» респектабельности. «Фонтанка» прокатилась на новой звезде АВТОВАЗа

Источник: АВТОВАЗ







В ноябре стартуют продажи новинки АВТОВАЗа — автомобиля Lada Vesta Aura. В комплектации Premier автомобиль выйдет на рынок по цене от 2,6 млн рублей, Status оценили в 2,8 млн.

— Хорошая машинка, — сказал Владимир Путин, когда в сентябре компания заявила о старте производства Aura. Президенту довелось покататься на ней еще летом, когда он принял участие в открытии последнего участка трассы М-11 «Нева».

Намотал на колеса Aura серпантины Сочи и корреспондент «Фонтанки», и вот что имеет вам сказать.

Ощущения в деталях

Тест-драйв новинки для журналистов организовали на извилистых трассах Краснодарского края неспроста. Именно здесь на серпантине, изобилующем перепадами высот и в условиях непредсказуемой погоды, инженеры концерна сами обкатывают новинки инженерных решений и оценивают, что вышло хорошо, а где требуется доработать.

Однако главное преимущество Aura перед Lada Vesta — удлиненный салон, акцент на котором делают производители, его можно оценить даже в статике. Специально, чтобы продемонстрировать достигнутые инженерные высоты, в первую поездку нас отправили пассажирами.

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Производители позиционируют Aura как седан бизнес-класса, адресованный чиновникам. Действительно, с длиной получилось более чем. Сидя сзади, можно даже ногу на ногу закинуть, а до передней спинки остается еще сантиметров 20. И это при моем росте в метр семьдесят. Так же свободно в последний раз я чувствовала себя лишь в китайском люксовом минивэне Voyah Dream за 12 млн.

Со всем прочим, что может понадобиться загруженным работой в пути чиновникам, пока что в Aura не густо: ни тебе столика, чтобы поставить ноутбук, — придется работать с колен, ни тебе холодильника и дефлекторов кондиционера для второго ряда — утомленному солнцем госслужащему придется воду пить теплую и принимать судьбоносные решения с горячей головой.

Кофр с парадно-выходным костюмом удобно пристроить тоже не получится, хотя, если водрузить его на ручку над окном, можно заодно укрыться от любопытных взоров извне, поскольку штатных шторок в машине тоже пока нет. А вот дополнительная подушечка для головы из микрофибры, которая крепится поверх подголовника, хороша — можно думать о судьбах вверенных подчиненных, комфортно откинувшись на сиденье. Снять постирать тоже можно.

Приятна и отделка: сиденья, двери и подлокотники обтянуты натуральной кожей премиального качества наппа, атласный пластик на дверных ручках и вставки под патину демонстрируют сдержанный стиль. На порогах красуются накладки с именем модели.

Изучение комфорта салона прерывает грохот бутылок с водой, гнездившихся на столике подлокотника в специальных углублениях: автомобиль трогается, и, кувыркаясь, обе летят на пол. Хорошо, что не стакан с горячим кофе.

Что такое Aura

Lada Aura разработана на платформе Vesta, которой в длину добавили 250 мм, до 4 690 мм, удлинилась до 2 885 мм и колесная база. Тем не менее седан все же уступает по длине типичным представителям D-класса Toyota Camry (4 885 мм) и Chery Arrizo 8 (4 758 мм). Помимо нового кузова машина получила 17-дюймовые диски 205/50.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором на 122 л. с. с крутящим моментом 170 Нм в сочетании с вариатором. Заявлено, что до 100 км/ч он разгоняется за 12,5 секунд, а максимальная скорость — 175 км/час.

Источник: АВТОВАЗ







На начальном этапе концерн предлагает два варианта окраски экстерьера: в черном цвете «Пантера» и коричневом «Кориандр» в сочетании с черным или светло-серым цветом обивки салона. Впрочем, команда обещает в перспективе цветовую палитру расширить.

— Акцент был на то, чтобы обеспечить максимальное удобство пассажиров второго ряда, входа и выхода. За счет удлинения цельноштампованная дверь стала тяжелее — стойку усилили петлями. Ограничители позволяют фиксировать ее в положении 22, 42 и 67 градусов. С сиденьями мы плотно поработали — подобрали необходимые параметры набивки и плотности пены, и за счет геометрии и боковой поддержки обеспечили комфорт пассажира, — рассказал директор проекта Николай Фофанов.

До 1 230 кг увеличилась и снаряженная масса седана: обычная Vesta легче на 51 кг.

В комплектацию Premier, оцененную в 2,6 млн рублей, войдут системы курсовой устойчивости ESC, ABS, круиз-контроль, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, передние и задние датчики парковки, подогрев руля, сидений и форсунок стеклоомывателя, а также электростеклоподъемники всех стекол и мультимедиа с 7-дюймовым экраном.

Нет лишь маленькой детали — зарядки для телефона. Ее уже давно добавляют даже в не самые дорогие китайские машины, а вот во вроде бы представительском автомобиле, ориентированном на пассажира на заднем сиденье, ему придется просить шофера «поставить на зарядку».

К комплектации Status, стоимость которой составит от 2,8 млн, добавятся мультимедиа LADA Enjoy с экраном в 10 дюймов, встроенным навигатором и «Алисой», камера заднего вида, 8 динамиков, цифровая приборная панель в трех видах оформления, кожаные сиденья и литые диски.

Дилеры получат автомобили в обоих вариантах исполнения. До конца года с конвейера обещают выпустить 3 тысячи машин, в следующем — все 8, если рынок не потребует больше.

Что еще изменили

В сравнении с Vesta в Aura уделили серьезное внимание акустическому комфорту. Благодаря битумному слою на днище, сэндвичам со специальной мастикой в колесных арках и шумоизоляционным накладкам в дверях и на потолке и вставкам на стойках удалось повысить шумоизоляцию на 32 %.

И это, надо сказать, чувствуется: даже при открытом окне во время движения можно спокойно разговаривать, не надрывая голосовые связки, не нужно и напряженно прислушиваться в попытках разобрать слова собеседника.

Индивидуальные настройки получила и подвеска. Когда дело коснулось ее, инженеры встали перед выбором: делать ли ее мягкой или склониться в пользу управляемости автомобиля, чтобы он острее откликался на движение руля. В итоге склонились в угоду комфорта. Машина стала менее острой в сравнении с Vesta, говорят разработчики, и даже называют управляемость «лимузинной», однако уповают на то, что уловить разницу смогут только эксперты.

Он сказал: «Поехали!»

Что хотели между строк сказать инженеры, вслух произнес инструктор, напутствуя нас перед перегоном. Уж очень он просил быть настороже.

— Вождение на серпантине специфическое, умоляю вас держаться в своей полосе и входить в поворот с оптимальной скоростью, чтобы не оказаться на встречной полосе или на обочине, — посоветовал инструктор.

Источник: АВТОВАЗ







Надо сказать, что на кочках Aura ведет себя и в самом деле достойно — облизывает неровности аккуратно, словно крем с пирожных, и нет под пятой точкой вот этого досадного «ду-дум» с подбрасыванием до потолка. А вот с вхождением в поворот было действительно тревожно — пару раз я действительно зацепила левыми колесами встречку, но трудно сказать, что тому было виной — серпантин или управляемость. В любом случае, если придерживаться разрешенной скорости (а местами здесь запрещено разгоняться выше 40 км/час), неловких моментов становится на порядок меньше.

С чем пришлось действительно попотеть, так это с вариатором. По ходу движения обнаружились два момента. Во-первых, это вам не то что не механика, но даже и не честный автомат. Если неспешно катить за кем-то следом, а потом отважиться его обогнать (не так-то это просто на серпантине), машина набирает скорость уж очень нехотя. Да, разгоняться со светофора до сотни за 12 секунд мало кому приходится в жизни, но на обгоне такая антипрыть может стоить седых волос.

Вальяжно вел себя вариатор и на крутых подъемах: коробка зловеще мычала и рычала, а машина ехала так, что хотелось выскочить и подтолкнуть.

— Давай, родная, поднажми, — с такой молитвой мы преодолевали большинство подъемов.

В итоге к финишу мы приехали, источая на всю округу запах жженого сцепления.

Вариатор требует к себе более бережного обращения, объяснил потом инженер концерна, — это плата за комфорт и отсутствие рывков при езде. Резкий старт и насилие на горке может привести к быстрому выходу трансмиссии из строя, а удовольствие заменить ее выльется по меньшей мере в 200 тысяч рублей. Взбираться на кручу он посоветовал на «ручке», благо режим квазимеханики у коробки Aura предусмотрен. Впрочем, все приходит с опытом.

Зачем все это АВТОВАЗУ нужно

Избалованным москвичам и петербуржцам Aura может и не зайдет. А вот менее искушенные регионы, где нет Voyah Dream и 12 миллионов на его покупку, пожалуй, будут более снисходительны.

Сами заводчане нюансы Aura знают и называют седан компромиссным решением. Решить поставленную задачу пересадить чиновников на отечественный автопром в сжатые сроки удалось пока только так, говорят они. И ставят себе амбициозные планы развивать платформу и характеристики улучшать.

И все же нужно отдать тольяттинскому концерну должное. Не в пример Китаю, который еще лет 10 назад совал линейки в колесные арки на российских автосалонах и перерисовывал силуэты в блокнотик, а теперь тиражирует суббренды со скоростью пулемёта и берет рынок кумулятивным эффектом, АВТОВАЗ методично прорабатывает свое и делает ставку на преемственность удачных решений в каждом новом поколении автомобилей.

Взять хотя бы Granta, которая эволюционировала от популярнейшей в своё время «восьмёрки». Поэтому и скрываться за суббрендами Lada незачем. Где сейчас европейцы, японцы и американцы? А Lada — вот она, сорок лет на рынке, не имея ценовых конкурентов, лидирует в продажах, и сдаваться не собирается. Главное — наша, и никто ее у нас не отберет. Лишь бы хватило импортных деталей, без которых пока не собрать ни одну отечественную легковушку.