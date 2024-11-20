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Происшествия В Ленобласти лесничего обвинили в крупной взятке. Полиция показала, как он угодил в лужу

В Ленобласти лесничего обвинили в крупной взятке. Полиция показала, как он угодил в лужу

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7 комментариев

Лесничий со стажем рискует оказаться за решёткой по делу о вымогательстве взятки во Всеволожском районе Ленобласти. По версии следствия, он взял четверть миллиона за разрешение на вырубку растительности, которая мешала садоводству решить проблему с подтоплениями.

Кадры задержания 20 ноября показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину уложили лицом в землю и ногами в лужу после получения денег. По данным ведомства, лесничий выставил счёт в 250 тысяч рублей председателю СНТ за разрешение на спил кустарников на территории подведомственного ему Всеволожского лесничества. Избавиться от растительности требовалось для дренажных работ — садоводство периодически подтапливало. Кустарники растут в зоне санитарной охраны. Вырубка без разрешения грозит штрафом.

Коррупцию выявили сотрудники экономической полиции совместно со следствием. Задержанный — 55-летний лесничий Морозовского участкового лесничества. 47news пишет, что в отрасли он с 1991 года.

Следственный комитет Ленобласти сообщает, что фигуранту уже предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. В его доме и на рабочем месте провели обыски. В суде следствие намерено просить отправить обвиняемого под стражу.

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Взятка Лесничий Спил деревьев Спилили кусты Коррупция
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Комментарии
7
DanCitizen
1 час
Поймали наконец-то главного коррупционера ....Ну все, теперь заживём
tigr
1 час
вот на таких и делают показатели по борьбе с корупцией а на более значимые лица добро не дают.
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