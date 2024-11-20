В Ленобласти лесничего обвинили в крупной взятке. Полиция показала, как он угодил в лужу

Лесничий со стажем рискует оказаться за решёткой по делу о вымогательстве взятки во Всеволожском районе Ленобласти. По версии следствия, он взял четверть миллиона за разрешение на вырубку растительности, которая мешала садоводству решить проблему с подтоплениями.
Кадры задержания 20 ноября показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину уложили лицом в землю и ногами в лужу после получения денег. По данным ведомства, лесничий выставил счёт в 250 тысяч рублей председателю СНТ за разрешение на спил кустарников на территории подведомственного ему Всеволожского лесничества. Избавиться от растительности требовалось для дренажных работ — садоводство периодически подтапливало. Кустарники растут в зоне санитарной охраны. Вырубка без разрешения грозит штрафом.
Коррупцию выявили сотрудники экономической полиции совместно со следствием. Задержанный — 55-летний лесничий Морозовского участкового лесничества. 47news пишет, что в отрасли он с 1991 года.
Следственный комитет Ленобласти сообщает, что фигуранту уже предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. В его доме и на рабочем месте провели обыски. В суде следствие намерено просить отправить обвиняемого под стражу.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.