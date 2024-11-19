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Происшествия Петербурженка скончалась после того, как поплавала в бассейне

Петербурженка скончалась после того, как поплавала в бассейне

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9 комментариев

В Петербурге на улице Передовиков скончалась женщина после того, как поплавала в бассейне. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».

Накануне, 18 ноября, 83-летней петербурженке стало плохо в бассейне. Несмотря на то что женщину сразу же вытащили из воды и пытались привести в чувства, у нее все равно остановилось сердце. Пенсионерка скончалась утром.

Ранее в квартирном пожаре на юге Петербурга погиб мужчина, еще одна женщина находится в больнице.

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Комментарии
9
VKuser133194187
16 минут
Лучше уж так, чем парализованной на больничной койке.
Гость
28 минут
А сколько стариков умерло в своих постелях во сне, представить страшно! Теперь не спать, что ли? :)
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