Петербурженка скончалась после того, как поплавала в бассейне

В Петербурге на улице Передовиков скончалась женщина после того, как поплавала в бассейне. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».



Накануне, 18 ноября, 83-летней петербурженке стало плохо в бассейне. Несмотря на то что женщину сразу же вытащили из воды и пытались привести в чувства, у нее все равно остановилось сердце. Пенсионерка скончалась утром.



Ранее в квартирном пожаре на юге Петербурга погиб мужчина, еще одна женщина находится в больнице.