На саммите G20 в Бразилии приняли итоговую декларацию. В ней есть и параграф об Украине

По итогам саммита G20, который проходил в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября, была принята итоговая декларация: в ней отмечается, что лидеры «Большой двадцатки» договорились поддерживать мирные инициативы по конфликту на Украине. Текст документа на русском языке во вторник был опубликован в telegram-канале Кремля.

В девятом параграфе 22-страничного документа приветствуются «все конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем Целям и Принципам Устава Организации Объединенных Наций в интересах содействия дружественным и добрососедским отношениям между народами». Участники саммита особенно подчеркнули негативные последствия конфликта на Украине для макрофинансовой стабильности, глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, инфляции и роста.

Помимо этого, участники «Группы двадцати» подтвердили приверженность цели по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и подчеркнули решающее значение урегулирования конфликтов при помощи диалога и дипломатии.

Как и в декларации прошлогоднего саммита в Дели, Россия в документе не упомянута ни разу. Украина — лишь единожды.

Президент России Владимир Путин не присутствовал на саммите, Москву представлял глава МИД Сергей Лавров. Глава российской делегации назвал главным в параграфе об Украине «призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях». Итоги саммита Лавров счел «позитивными».

Накануне открытия саммита президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил бразильскому каналу GloboNews, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке не будут включены в повестку дня саммита, чтобы можно было сосредоточиться на проблемах бедности и климата.

Но хотя ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке обойти не удалось, необходимости «всеобъемлющего» прекращения огня посвящен лишь один из 85 параграфов документа.

По информации Reuters, бразильские чиновники признали, что значительная часть повестки дня саммита G20, включая устойчивое развитие и налогообложение сверхбогатых, может потерять актуальность с возвращением в Белый дом Дональда Трампа — известного противника «климатической» повестки дня. В итоговой декларации нового толчка переговорам по климату дано не было: лишь признана необходимость «существенного увеличения объема климатического финансирования с миллиардов до триллионов из всех источников», без уточнения таковых источников. Также G20 одобрила идею сотрудничества для обеспечения эффективного налогообложения «сверхбогатых людей». По инициативе президента Бразилии был создан «Глобальный альянс против голода и нищеты», который должен собирать средства на борьбу с голодом и к концу десятилетия помочь 500 миллионам человек.