Сама едет, сама тормозит. «Фонтанка» спросила у ГАИ, что будет, если в китайской машине не держаться за руль

Российский рынок наводнили интеллектуальные автомобили из Китая: сами собой управляют, сами крутят рулем и сами тормозят. «Фонтанка» выяснила, автопилот ли это, как система работает и накажет ли гаишник, если увидит, что водитель не держится за руль.
- Есть ли на рынке РФ автомобили с автопилотом?
- Где в России можно увидеть автомобили с автопилотированием?
- А в машинах китайского автопрома тогда что установлено?
- Зачем нужен круиз-контроль?
- Что еще может делать круиз-контроль?
- Как это работает?
- Что такое «интеллектуальный пилот»?
- В каких автомобилях на рынке РФ есть круиз-контроль?
- Накажет ли ГАИ, если увидит, что машиной управляю не я, а «интеллектуальный пилот»?
Есть ли на рынке РФ автомобили с автопилотом?
Бум китайских технологий укрепил автолюбителей во мнении, что встретить в автомобилях из Поднебесной систему автопилотирования — такая же обыденность, как электроподъемник стекол. На самом деле, говорит эксперт, это заблуждение.
— Реального автопилота, в его классическом понимании, в автомобилях, которые продаются в России, нет. Ни в китайских, ни в каких других. Для нашего рынка это абсолютная экзотика, — объясняет директор по развитию группы компаний «Автополе» Сергей Вайнер.
Где в России можно увидеть автомобили с автопилотированием?
В России использование беспилотников ограничено. Пока что легковые автомобили с автопилотом можно увидеть в Иннополисе, Сколково и на федеральной территории Сириус. В наукограде беспилотные такси запустили в 2018 году, вызвать машину без водителя можно прямо в приложении «Яндекс.Такси». В июне прошлого года к эксперименту по тестированию беспилотников присоединился московский район Ясенево. В том же месяце на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва стартовали коммерческие перевозки с использованием беспилотников-грузовиков, причем к зиме этого года на трассе гоняли уже шесть беспилотников и было объявлено, что к концу года их будет 43. В Сириус такси-беспилотники пришли осенью прошлого года.
Закона, который бы разрешал движение беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, в РФ пока нет. Поэтому передвигаться им можно только в тех регионах, которые подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта (Сколково, Иннополис и Сириус). Грузовикам-беспилотникам разрешено ездить по трассам, которые участвуют в проекте «Беспилотные логистические коридоры», — М-11 «Нева» и М-12 «Восток».
А в машинах китайского автопрома тогда что установлено?
Китайские автомобили, причем практически все, вне зависимости от ценового сегмента, оснащены системой круиз-контроля, объясняет Сергей Вайнер.
Зачем нужен круиз-контроль?
Круиз-контроль начинался с простой функции — поддержания скорости в полосе. Целью была экономия топлива и комфорт водителя, отмечает Сергей. Теперь система обеспечивает еще и безопасность.
«Выбирается определенная скорость, нажимается определенная кнопка, нога убирается с педали, и все, — машина двигается с заданной скоростью. При движении в гору автомобиль самостоятельно набирает обороты, с горы подтормаживает, чтобы эту скорость поддержать. В обычный режим автомобиль переходит при нажатии тормоза».
Что еще может делать круиз-контроль?
Следом пришла эпоха адаптивного круиз-контроля: система «умеет» цепляться за впереди идущую машину и копировать ее скоростной режим. А вот подстраивать скорость под дорожные знаки круиз-контроль не может — в его силах только подать водителю сигнал, что скоростной режим нарушен и он должен какие-то меры принять. Но это уже дело водителя.
Круиз-контроль следующего поколения научился цепляться к ближайшей машине, даже к той, которая в пробке влезла между вашей и той, что была впереди.
«Ваш автомобиль при этом сохраняет дистанцию, что добавляет комфорта и безопасности водителя при движении в пробке».
Как это работает?
Адаптивный круиз-контроль работает в паре с радаром, установленным в передней части автомобиля. Радар отслеживает движение впереди идущей машины и определяет расстояние до нее. Если дистанция сокращается, система отправляет сигнал на электронный блок управления, который включает тормозную систему, системы ABS, EBD, ESP, и машина замедляется, сохраняя безопасную дистанцию. Когда расстояние до автомобиля впереди увеличивается, адаптивный круиз-контроль посылает сигнал о необходимости скорость увеличить.
Что такое «интеллектуальный пилот»?
«Интеллектуальный пилот» (ICC) — это комбинация адаптивного круиз-контроля и системы удержания полосы движения, которая подруливает автомобилем, чтобы он оставался в середине своей полосы. Здесь на помощь радару приходит передняя камера. ICC «видит» и различает сплошную и прерывистую разметку, распознает трамвайные пути и бордюр, колею в снегу или дорожном покрытии. А вот если разметки нет, завалена снегом или запылилась, то удержание в полосе отключится и включится снова, когда ее найдет.
Сейчас, говорит Сергей, круиз-контроль научили еще и подруливать, если впереди идущая машина, к которой он прицепился, двигается вправо или влево.
ICC это почти автопилот, но все еще не он, так что быть начеку все равно нужно. Как указано, например, в инструкции к автомобилю Geely Atlas, система не может распознать пешеходов, неподвижные или медленно движущиеся объекты тоже, не поймет она, что делать, если какой-то автомобиль движется вам навстречу. Если ICC активировать в неподвижном состоянии, то система решит, что недвижимый объект впереди — это автомобиль, и запретит вашей машине двигаться, чтобы избежать столкновения при непреднамеренном запуске. Таким объектом система может счесть дерево, неровности и человека.
В каких автомобилях на рынке РФ есть круиз-контроль?
Для китайских автомобилей круиз-контроль и удержание в полосе считаются стандартными системами.
«В большинстве своем ими оснащены все китайские бренды. Причем не только премиальные, но и большинство бюджетных. Исключением могут быть стартовые комплектации, хотя это редкость. Это западники приучили нас к экономичным базовым комплектациям. До массового прихода китайцев мы привыкли, что базовая комплектация бюджетных автомобилей всегда пустая. У китайских даже базовая по определению богаче любых западных».
В отечественных автомобилях, отмечает Сергей, больше градации. Например, у Aurus есть обе системы, на Lada Vesta круиз-контроль есть, а удержания в полосе нет. На Granta нет ни того, ни другого.
С европейскими автомобилями все не так однозначно. Даже немецкие автоэксперты считают, что их автомобили безнадежно отстали от китайских: автопроизводители слишком долго почивали на лаврах, пренебрегали развитием и упустили две важные тенденции — производство аккумуляторов и программное обеспечение.
Не вызывают интереса у китайских автопроизводителей, говорит Сергей, и японские автомобили.
«В этом году я был на пекинском автосалоне, и стенд любого китайского автопроизводителя — это всегда много посетителей, а стенд почти любого западного производителя — полупустой. У стенда очень известного бренда, не хочу называть, чтобы никого не обидеть, кроме сотрудников, посетителей не было вообще».
Накажет ли ГАИ, если увидит, что машиной управляю не я, а «интеллектуальный пилот»?
По Сети завирусилось видео, как водитель отпустил рулевое колесо автомобиля и доверил управление «интеллектуальному пилоту». Ладно, хоть спать не лег. На вопрос «Фонтанки», накажет ли сотрудник ГАИ за такие проделки, если увидит, ответил сотрудник ведомства, много лет проработавший в отрасли:
«Даже если он руки на груди сложил — это нерегулируемо. Телефон запрещен не потому, что руки заняты, а потому, что он отвлекает внимание от дороги. До того, как он что-то совершит, ему ничего особо не предъявить и не высказать».
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