Сама едет, сама тормозит. «Фонтанка» спросила у ГАИ, что будет, если в китайской машине не держаться за руль

«Интеллектуальный пилот» (ICC) — это комбинация адаптивного круиз-контроля и системы удержания полосы движения, которая подруливает автомобилем, чтобы он оставался в середине своей полосы. Здесь на помощь радару приходит передняя камера. ICC «видит» и различает сплошную и прерывистую разметку, распознает трамвайные пути и бордюр, колею в снегу или дорожном покрытии. А вот если разметки нет, завалена снегом или запылилась, то удержание в полосе отключится и включится снова, когда ее найдет.

ICC это почти автопилот, но все еще не он, так что быть начеку все равно нужно. Как указано, например, в инструкции к автомобилю Geely Atlas, система не может распознать пешеходов, неподвижные или медленно движущиеся объекты тоже, не поймет она, что делать, если какой-то автомобиль движется вам навстречу. Если ICC активировать в неподвижном состоянии, то система решит, что недвижимый объект впереди — это автомобиль, и запретит вашей машине двигаться, чтобы избежать столкновения при непреднамеренном запуске. Таким объектом система может счесть дерево, неровности и человека.