Петербуржца увезли с разрывом почки после драки на Рубинштейна

Драка ранним утром понедельника на улице Рубинштейна обернулась разрывом внутренних органов для одного из участников конфликта. Об этом 19 ноября стало известно «Фонтанке».

Судя по видео, конфликт завязался между двумя молодыми людьми, один из которых был с девушкой — она всячески пыталась прикрыть своего спутника, но драка была неизбежна. Разнять разъяренных парней удалось прохожему.