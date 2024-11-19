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Происшествия Петербуржца увезли с разрывом почки после драки на Рубинштейна

Петербуржца увезли с разрывом почки после драки на Рубинштейна

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8 комментариев

Драка ранним утром понедельника на улице Рубинштейна обернулась разрывом внутренних органов для одного из участников конфликта. Об этом 19 ноября стало известно «Фонтанке».

Судя по видео, конфликт завязался между двумя молодыми людьми, один из которых был с девушкой — она всячески пыталась прикрыть своего спутника, но драка была неизбежна. Разнять разъяренных парней удалось прохожему.

Одного из них увезли в отдел полиции, откуда через несколько часов транспортировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с разрывом почки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии
8
NSE
1 час
Почему "одного из них увезли в отдел полиции"?
Панкихой
1 час
Девка там тоже боевая, смотрю. В постели, наверно, огонь.
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