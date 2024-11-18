Ученые в США научили крыс водить маленькие машинки. Грызунам это понравилось

Несколько лет назад исследователи из Университета Ричмонда научили крыс водить маленькие машинки и совершенно неожиданно обнаружили, что грызунам это нравится. Об открытии ученых пишет New York Post.
В рамках эксперимента, который помог ученым исследовать приспосабливаемость мозга к изменениям окружающей среды, грызуны использовали проволоку в качестве педали газа, чтобы доехать за угощением.
Как выяснилось, крысы не только научились управлять машинкой, но и стали получать от этого удовольствие: перед каждым новым экспериментом крысы радостно подбегали к клетке в предвкушении поездки.
Для подтверждения гипотезы ученые предложили крысам два варианта: добраться до еды пешком коротким путем или преодолеть длинную дистанцию на машинке. Два из трех грызунов предпочли поездку за рулем.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.