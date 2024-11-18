Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 742мм 90%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Дом Радио
Нападение на Вадима Евсеева
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Общество Ученые в США научили крыс водить маленькие машинки. Грызунам это понравилось

Ученые в США научили крыс водить маленькие машинки. Грызунам это понравилось

1 654
9 комментариев

Несколько лет назад исследователи из Университета Ричмонда научили крыс водить маленькие машинки и совершенно неожиданно обнаружили, что грызунам это нравится. Об открытии ученых пишет New York Post.

В рамках эксперимента, который помог ученым исследовать приспосабливаемость мозга к изменениям окружающей среды, грызуны использовали проволоку в качестве педали газа, чтобы доехать за угощением.

Как выяснилось, крысы не только научились управлять машинкой, но и стали получать от этого удовольствие: перед каждым новым экспериментом крысы радостно подбегали к клетке в предвкушении поездки.

Для подтверждения гипотезы ученые предложили крысам два варианта: добраться до еды пешком коротким путем или преодолеть длинную дистанцию на машинке. Два из трех грызунов предпочли поездку за рулем.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Крысы Езда Эксперимент Университет Ричмонда
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
282738455
1 час
Ну, наконец-то! Проблема с нехваткой водителей решена!
VKuser279092
1 час
Жаль, что из-за санкций они не могут научить жителей РФ водить большие машины. А то это дорожное побоище уже начинает переставать нравиться.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18