Ученые в США научили крыс водить маленькие машинки. Грызунам это понравилось

Несколько лет назад исследователи из Университета Ричмонда научили крыс водить маленькие машинки и совершенно неожиданно обнаружили, что грызунам это нравится. Об открытии ученых пишет New York Post.

В рамках эксперимента, который помог ученым исследовать приспосабливаемость мозга к изменениям окружающей среды, грызуны использовали проволоку в качестве педали газа, чтобы доехать за угощением.

Как выяснилось, крысы не только научились управлять машинкой, но и стали получать от этого удовольствие: перед каждым новым экспериментом крысы радостно подбегали к клетке в предвкушении поездки.