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Общество Прокуратура отказалась от исков к Невзорову*. Но это не оттепель

Прокуратура отказалась от исков к Невзорову*. Но это не оттепель

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6 комментариев

Приморский районный суд прекратил производство по трем искам прокуратуры к Александру Невзорову*. Спорные участки уже забрало государство. О решении суда 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба.

Речь идет о трех исках, которые прокуратура подала еще в августе 2023 года. Процесс для истцов шел тяжеловато. К примеру, те, кто когда-то в 1990-х эти участки Невзорову продавал, совершенно не собирались спорить с тем, что сделки были честными и прозрачными.

Затянувшийся процесс был приостановлен, когда в Октябрьский районный суд поступил иск, которым Александра Невзорова и его жену Лидию** признали экстремистской ячейкой, которая пользуется этими тремя спорными участками для осуществления экстремистской деятельности. Процесс шел в закрытом режиме и довольно стремительно. Иск был удовлетворен, а на прошлой неделе «засилен» в апелляционном порядке. Так как решение вступило в законную силу, прокуратура отказалась от исков в Приморском райсуде — процесс попросту не имеет смысла.

В том же суде остается еще одно гражданское дело, ответчиком по которому также заявлена теща Невзорова — дом находится в ее собственности. Сперва прокуратура просила признать сделку недействительной, а после решения о ячейке уточнила этот факт в своих требованиях. Следующее заседание будет в декабре.

Параллельно с первыми исками к Невзорову похожий процесс начался по участкам другого иноагента, Вероники Белоцерковской***. Его пытались рассмотреть с того же августа 2023-го, не вышли за пределы предварительных слушаний, потом начали рассмотрение сначала, но все еще не дошли до рассмотрения по существу.

*Александр Невзоров признан иностранным агентом Минюстом РФ.

**Александр и Лидия Невзоровы признаны членами запрещенного в России экстремистского объединения.

*** Вероника Белоцерковская внесена в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

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Комментарии
8
Zet
1 минута
тёща рулит этой ячейкой..
Сила в Правде!!
28 минут
ничего скоро ответят все.
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