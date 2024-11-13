Невзоровым* не удалось обжаловать свой статус экстремистского объединения и вернуть имущество

Горсуд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда по иску прокуратуры к Невзоровым. Напомним, чету признали экстремистским объединением, тогда же в собственность государства были обращены три земельных участка в Лисьем Носу, деревянный жилой дом, двухэтажное нежилое здание, автомобиль Hyundai VI и 25 % долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы».