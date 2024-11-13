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Общество Невзоровым* не удалось обжаловать свой статус экстремистского объединения и вернуть имущество

Невзоровым* не удалось обжаловать свой статус экстремистского объединения и вернуть имущество

3 017
15 комментариев

Семейная пара Невзоровых*, признанная экстремистским объединением, не смогла обжаловать свой статус в Петербургском городском суде, сообщает 13 ноября объединенная пресс-служба судов города.

Горсуд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда по иску прокуратуры к Невзоровым. Напомним, чету признали экстремистским объединением, тогда же в собственность государства были обращены три земельных участка в Лисьем Носу, деревянный жилой дом, двухэтажное нежилое здание, автомобиль Hyundai VI и 25 % долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы».

*Александр и Лидия Невзоровы признаны членами запрещенного в России экстремистского объединения.

**Александр Невзоров признан иностранным агентом Минюстом РФ.

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Комментарии
15
282437267
52 минуты
так это было ритуальное действо, типа очередной раз дискредитировать т.н. "суд"
Lexa4len
47 минут
холодная месть от дамы в тюрбане… из жизни шишек ютуббб
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