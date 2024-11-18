Тепловоз сошёл с рельсов на севере Петербурга

Транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов маневрового тепловоза в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, инцидент произошёл ночью 18 ноября на подъездных путях коммерческой организации на 11-м километре перегона Новая Деревня — Лахта. По предварительным данным «Фонтанки», речь идёт о подъездных путях необщего пользования «Промбаза».

Обошлось без пострадавших. Причины схода устанавливают.