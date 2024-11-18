Тепловоз сошёл с рельсов на севере Петербурга

Транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов маневрового тепловоза в Приморском районе Петербурга.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, инцидент произошёл ночью 18 ноября на подъездных путях коммерческой организации на 11-м километре перегона Новая Деревня — Лахта. По предварительным данным «Фонтанки», речь идёт о подъездных путях необщего пользования «Промбаза».
Обошлось без пострадавших. Причины схода устанавливают.
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