Ударили ножом в лицо после просьбы прикурить. Задержаны напавшие на тренеров ФК «Ленинградец»

Двое астраханцев каются в отделе после нападения на бывшего футболиста сборной России и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко.

Как сообщили в ФК «Ленинградец» 18 ноября, нападение произошло накануне вечером в Астрахани, когда тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана после игры с «Волгарем».

«На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо», — рассказали в клубе, подчеркнув, что случившееся не имеет отношения к матчу.

По данным УМВД по Астраханской области, пострадали три человека. Их увезли в больницу, угрозы для жизни нет.

Задержанным 22 и 23 года. Один из них находится под следствием по делу о мошенничестве и ждёт суда. По словам молодых людей, вечером оба пили. Драку начали после того, как услышали отказ в ответ на просьбу прикурить.

«Сейчас команда и штаб находятся в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду», — уточнили в ФК «Ленинградец».

Утром 18 ноября Евсеев сообщил «Матч ТВ», что его зрение пока восстановилось не полностью. Издание пишет, что нападению подвергся также заместитель генерального директора «Ленинградца». Все сотрудники клуба уже покинули больницу и готовятся к вылету в Петербург.