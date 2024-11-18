Комментатор Казанский: Совершено вооруженное нападение на экс-футболиста Вадима Евсеева

Бывший футболист сборной России по футболу, а ныне главный тренер клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся вооруженному нападению в Астрахани. Об этом в ночь на 18 ноября сообщил спортивный комментатор Денис Казанский.

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершенно нападение с применением холодного оружия», — пишет журналист в своем телеграм-канале. По словам Казанского, сейчас жизни легенды отечественного футбола ничто не угрожает, а полиция уже «разбирается в деле».

Изначально комментатор писал, что нападение случилось в Петербурге, однако потом уточнил, что все же это было в Астрахани. В воскресенье команда из Ленобласти играла там с местным «Волгарем». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Сам «Ленинградец» в комментариях к своему последнему посту в тг-канале написал: «Все, слава Богу, живы, подробности мы сообщим утром».

Вадим Евсеев позже прокомментировал инцидент в разговоре с РБК: «Пытались порезать, увернулся, но прыснули перцовым баллончиком. Иду в карету скорой помощи». Экс-игрок уточнил, что нападавших было двое, и они уже задержаны. По словам Евсеева, вместе с ним напали на еще одного тренера.

Евсеев начал карьеру футболиста в московском «Спартаке», с которым он четыре раза выиграл чемпионат России в 90-х. В 2000 году защитник перешел в столичный «Локомотив», стал в его составе чемпионом страны еще два раза, а в 2007 году усилил московское «Торпедо». В том же году Евсеев ушел в подмосковный «Сатурн», за который он выступал до 2010 года. Контракт с белорусским «Торпедо» из Жодино футболист заключил весной 2011 года, этот клуб и стал последним в его профессиональной карьере.

В сборной России Евсеев провел 20 матчей и забил один гол — в ворота сборной Уэльса в ноябре 2003 года. Тот мяч стал единственным и победным и позволил нашей команде попасть на Евро-2004. После той игры Евсеев в телекамеру на эмоциях прокричал нецензурную фразу, что принесло ему еще большую известность.

Карьеру игрока Вадим Валентинович завершил в 2011 году. Стал тренером и в разные годы возглавлял ряд российских клубов, в том числе «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел». 21 сентября 2024 года возглавил «Ленинградец», выступающий в дивизионе «А» Второй лиги, подписав контракт до конца сезона 2024/25 с возможностью продления