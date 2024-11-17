Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии выросло до 209 человек

209 человек обратились к врачам после того, как пообедали в школьной столовой в Новочебоксарске. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Чувашии. По данным Роспотребнадзора региона, у заболевших обнаружена РНК норовируса.

Шестеро детей госпитализировано. Остальные пострадавшие, среди которых и взрослые, и дети, проходят лечение амбулаторно.

О массовом отравлении в столовой Новочебоксарска стало известно 15 ноября. Тогда за помощью медиков обратилось 163 человека. Прокуратура, которая выехала с проверкой, застала момент, когда из столовой с заднего двора выносили просроченные продукты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание. Деятельность организатора питания запрещена.