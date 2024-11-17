Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 740мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Фильм о Трампе — что в нём
«Гойда» в Петербурге
Дом Радио
Последствия непогоды
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии выросло до 209 человек

Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии выросло до 209 человек

505
1 комментарий

209 человек обратились к врачам после того, как пообедали в школьной столовой в Новочебоксарске. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на  Минздрав Чувашии. По данным  Роспотребнадзора региона, у заболевших обнаружена РНК норовируса.

Шестеро детей госпитализировано. Остальные пострадавшие, среди которых и взрослые, и дети, проходят лечение амбулаторно.

О массовом отравлении в столовой Новочебоксарска стало известно 15 ноября. Тогда за помощью медиков обратилось 163 человека. Прокуратура, которая выехала с проверкой, застала момент, когда из столовой с заднего двора выносили просроченные продукты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание. Деятельность организатора питания запрещена.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Отравление Массовое отравление Массовое отравление детей Массовое отравление в школе Чувашия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Ипсилон Ц
11 минут
кушать подано садитесь жрать пожалуйста
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45