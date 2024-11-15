Полторы сотни школьников отравились в столовой в Новочебоксарске. Прокурор поймал сотрудников на вывозе просрочки

Уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил возбуждено следственным комитетом в Чувашии. В местной столовой отравились 163 человека.

Как сообщает портал Pro Город, к 15 ноября скорую помощь вызывали 34 человека, пятерых госпитализировали. Еще 129 человек сами пришли к медикам в поликлиники.

После того, как стало ясно, что отравление в школе № 4 носит массовый характер, на место выехала с проверкой прокуратура. Сотрудник застал момент, когда из столовой с заднего двора выносили просроченные продукты. Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела.