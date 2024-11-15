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Происшествия Полторы сотни школьников отравились в столовой в Новочебоксарске. Прокурор поймал сотрудников на вывозе просрочки

Полторы сотни школьников отравились в столовой в Новочебоксарске. Прокурор поймал сотрудников на вывозе просрочки

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2 комментария

Уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил возбуждено следственным комитетом в Чувашии. В местной столовой отравились 163 человека. 

Как сообщает портал Pro Город, к 15 ноября скорую помощь вызывали 34 человека, пятерых госпитализировали. Еще 129 человек сами пришли к медикам в поликлиники. 

После того, как стало ясно, что отравление в школе № 4 носит массовый характер, на место выехала с проверкой прокуратура. Сотрудник застал момент, когда из столовой с заднего двора выносили просроченные продукты. Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела.

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Комментарии
2
Гость
55 минут
На самом деле еще больше.
ixform
1 час
нужно было поймать их с поличным при попытке избавиться от улик преступления
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