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Общество Леониды выходят на максимум. Будет ли их видно в Петербурге?

Леониды выходят на максимум. Будет ли их видно в Петербурге?

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В ночь на 18 ноября метеорный поток Леониды, наблюдаемый с 6 по 30 ноября, достигнет максимума активности. Пиковая активность потока — это около 15 «падающих звезд» в час.

Облака над Петербургом есть, но не очень плотные, время от времени видно Луну. Участники телеграм-чата охотников за сиянием пишут, что что шансы увидеть Леониды минимальны, но есть: три из четырёх моделей облачности обещают в Ленобласти тучи и дождь, а одна рисует небольшие «дырки» на берегу Ладоги, которые будут смещаться на север через Сосново. Но даже при чистом небе есть помеха — Луна, полная на 98%.

«Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва поднимается высоко», — рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Леониды — это остатки кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Они активны с 6 по 30 ноября. Интенсивность потока бывает разной, раз в 33 года он становится «звездным дождем». Так было в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году, как пишет ТАСС, число «падающих звезд» достигало 10 тысяч в час.

«Такой шторм может повториться лишь в 2099 году. До этого времени, по прогнозам астрономов, Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли», — пояснили в Московском планетарии.

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