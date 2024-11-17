Выпивший посетитель кафе на трассе «Кола» обматерил сотрудников ДПС и покусал капитана

Экипаж ДПС во время патрулирования столкнулся с мужчиной, которому отчего-то не нравятся сотрудники правоохранительных органов. Быть задержанным без боя он не пожелал.

Как стало известно «Фонтанке», экипаж зашел в кафе «Кола» на одноименной трассе около часа ночи 17 ноября. Сотрудников сразу встретил возглас, голосящий не был им рад. Явно выпивший мужчина матерился и не реагировал на просьбу угомониться.

Сотрудники приняли решение его задержать и доставить в отдел для составления протокола. Мужчина толкнул капитана в грудь, всячески сопротивлялся и даже укусил его за руку.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье о применении насилия в отношении сотрудника.

В соцсетях 33-летний петербуржец пишет о себе как о сотруднике «ритуальных услуг».