Студент нашел новых знакомых на концерте «Мэйби Бэйби» в Петербурге и попал в реанимацию

Ученик педагогического колледжа уехал в больницу после веселого общения с посетителями концерта «Мэйби Бэйби» на площадке в Василеостровском районе. Кандидат в мастера спорта по фехтованию отравился алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, молодого человека госпитализировали рано утром с Кожевенной линии. Ранее на концерте он познакомился с компанией, которая угостила его какими-то алкогольными напитками. Организм студента к такой нагрузке был не готов. Молодому человеку стало настолько плохо, что его пришлось отвезти в больницу и поместить в реанимацию.

Полиция установила, что студент первого курса живет с мамой в хороших условиях. Кроме учебы и концертов молодой человек увлекается спортом, он уже кандидат в мастера по фехтованию.