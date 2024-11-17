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Происшествия Студент нашел новых знакомых на концерте «Мэйби Бэйби» в Петербурге и попал в реанимацию

Студент нашел новых знакомых на концерте «Мэйби Бэйби» в Петербурге и попал в реанимацию

1 257
3 комментария

Ученик педагогического колледжа уехал в больницу после веселого общения с посетителями концерта «Мэйби Бэйби» на площадке в Василеостровском районе. Кандидат в мастера спорта по фехтованию отравился алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, молодого человека госпитализировали рано утром с Кожевенной линии. Ранее на концерте он познакомился с компанией, которая угостила его какими-то алкогольными напитками. Организм студента к такой нагрузке был не готов. Молодому человеку стало настолько плохо, что его пришлось отвезти в больницу и поместить в реанимацию.

Полиция установила, что студент первого курса живет с мамой в хороших условиях. Кроме учебы и концертов молодой человек увлекается спортом, он уже кандидат в мастера по фехтованию.

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Комментарии
4
инкогнитто
2 минуты
Точно бэйби раз отравился
Гость
19 минут
Чета мушкетеры в последнее время в тренды полезли, может у них там в консерваториях не того?
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