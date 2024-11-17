Изнасилование, откачка жира и предательство. Что показали в новом фильме о Дональде Трампе

Источник: кадр из трейлера







Фильм о молодости и становлении Дональда Трампа не вышел в российский прокат, хотя показать его широкому зрителю планировали после выборов в США. Одиозная лента «Ученик. Восхождение Трампа» рассказывает о метаморфозе главного героя — из симпатичного молодого человека в бесчувственного капиталиста, который и друга предаст, и жену изнасилует, и операцию по откачке жира сделает. «Фонтанка» посмотрела фильм за вас.



Кино о Дональде Трампе снял иранец, живущий и работающий в Скандинавии, Али Аббаси. Идея фильма возникла во время освещения президентской кампании 2016 года у сценариста и журналиста Гэбриела Шермана, который ранее уже создавал сценарий для мини-сериала «Самый громкий голос» (о консервативном медиамагнате Роджере Айлзе и создании телеканала Fox News).

Источник: Атмосфера Кино / ВКонтакте

«Атакуй, атакуй, атакуй»

Действие фильма разворачивается в 1973 году. Дональд Трамп (Себастиан Стэн), которому в этот момент 27 лет, работает в строительной фирме отца. Неловкий молодой человек самостоятельно собирает ренту с арендаторов и обходит квартиры семейного здания, что достаточно опасно. Желающих платить мало — отдадут не всю сумму, а кое-кто попробует даже облить кипятком чересчур назойливого лендлорда.



Однако юный Трамп мечтает о большем — построить огромный люксовый отель на Манхэттене и занять место среди элиты Нью-Йорка. В клубе для богатых и влиятельных Трамп, где он самый молодой член, знакомится с адвокатом Роем Коном (Джереми Стронг). Последний учит Дональда Трампа главным секретам успеха: всегда атакуй, всё отрицай, никогда не признавай поражение. Три правила Роя Кона, по версии авторов фильма, создают якобы того Трампа, которого мы знаем.

Источник: кадр из трейлера







«Открою тебе маленький секрет: меня нанимают, потому что я побеждаю. Всегда. Первое правило простое: атакуй, атакуй, атакуй. Правило второе: ни в чем не сознавайся, всё отрицай. Правило третье: что бы ни случилось, настаивай, что победил, и не признавай поражения», — говорит Рой Кон при знакомстве с Трампом.

Центральный конфликт фильма крутится вокруг отношений бизнесмена и ментора-адвоката — от завязывания дружбы до циничного отвержения со стороны Дональда Трампа в конце ленты.



Фигура настоящего Роя Кона сохранилась в американской истории достаточно неприятной. Именно он помогал сенатору Джозефу Маккарти проводить политику «охоты на ведьм» в отношении коммунистов и геев. Позже оказалось, что и сам Рой Кон — гомосексуалист. Еще он посадил на электрический стул супругов Розенбергов, обвиненных в передаче Советскому Союзу ядерных секретов. После краха политики маккартизма Рой Кон работал адвокатом, среди его клиентов — мафия. Он вел роскошный образ жизни и умер от СПИДа. Это всё отражено в фильме «Ученик. Восхождение Трампа».

Изнасилование жены и смерть брата

Без любовной линии образ Дональда Трампа не был бы полон. Первую жену бизнесмена Ивану Зельничкову, с которой Трамп приезжал в Ленинград, играет Мария Бакалова. Всё, конечно, начинается романтично. Молодой Дональд Трамп смешно и настойчиво ухаживает за Зельничковой, которая уже обручена с другим мужчиной, и всё же добивается ее.

Источник: кадр из трейлера







Их отношения складываются искренне с чувством настоящей любви. Однако постепенно охладевают: Трамп начинает посматривать на других блондинок и изменять жене. Апофеозом линии стала сцена с изнасилованием Трампом своей жены. В реальности Ивана (ныне скончавшаяся) утверждала, что Дональд Трамп изнасиловал ее во время подачи заявления о разводе, но после отказалась от обвинений. Сам будущий президент США отрицал такие действия со своей стороны.

Метаморфозы образа Дональда Трампа в фильме раскрывает его отношения с братом Фредом — гражданским пилотом, неудачником и алкоголиком. Их теплые отношения в начале фильма сменяются безразличием к концу. Когда брат находился в упадническом состоянии и просил о помощи, Дональд Трамп ловко выставил его из своей квартиры и дал немного наличных из кармана на отель. Следующее, что узнает зритель, — Фред Трамп умер.

Самая неприятная сцена

Заматеревший Дональд Трамп начал переживать из-за жира на боках и облысения. Самым неприглядным глазу, наверное, в фильме оказалась сцена с липосакцией и операцией на скальпе. Всё показано в мельчайших деталях: по трубке откачивается жир, облысевший участок головы Трампа вырезают, а потом сшивают. Кадры операции чередуются с американскими флагами и похоронами Роя Кона. Всё происходит на фоне пения хора мальчиков в церкви.

Источник: кадр из трейлера







В конце «подремонтированный» Дональд Трамп присваивает себе три правила своего умершего ментора-адвоката и бывшего друга Роя Кона.

Что сказал настоящий Дональд Трамп о фильме «Ученик. Восхождение Трампа»?

Реальный Дональд Трамп оказался, мягко говоря, очень недоволен кинолентой о себе. Он назвал ее «кучей мусора», а сценариста Гэбриела Шермана охарактеризовал как «подлого и бездарного». Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что создатели фильма сфабриковали сцены и создали фейковые истории.



«Этот „фильм“ представляет собой чистую злонамеренную клевету. Он никогда не должен выйти в свет и даже не заслуживает места в отделе DVD-дисков в корзине со скидками в магазине фильмов со скидкой, который скоро закроется. Ему место в мусорном контейнере», — также сказал пресс-секретарь Дональда Трампа.



От судебных издержек создатели «Ученик. Восхождение Трампа» защитили себя титрами в начале фильма. В них говорится, что события и персонажи лишь основаны на реальных, но некоторые сцены придуманы «в драматических целях».