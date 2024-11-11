Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не получил в России прокатное удостоверение, а потому не выйдет в прокат — сообщила 11 ноября пиар-агент фильма. В связи с этим отменяется пресс-показ картины, планировавшийся 12 ноября. Однако ее успели показать в Петербурге на минувшем фестивале «Послание к человеку» — лента Али Аббаси («Убийца „Священный паук“», «Одни из нас») стала картиной открытия форума.

Изначально ожидалось, что лента выйдет в российский прокат 31 октября, однако потом появились слухи, что картине не дают прокатного удостоверения. Но прокатчики картины, отрицая это, сообщили, что лента выйдет после выборов в США. Однако и этого не произошло.

Фильм впервые вышел на Каннском кинофестивале, а затем был выпущен в американский прокат и в других странах. Сам Дональд Трамп назвал ленту «отвратительной дешевой клеветой», выпущенной прямо перед президентскими выборами, и пригрозил судом. Режиссер на эти заявления поблагодарил Трампа за обращение и выразил готовность поговорить с Трампом еще — если будет время.