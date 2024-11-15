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Общество «Поведение безупречно»: бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян, отсидевший за взятку, просит снять с него судимость

«Поведение безупречно»: бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян, отсидевший за взятку, просит снять с него судимость

2 671
17 комментариев

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, ранее отбывший наказание за взятки, просит у суда снять с него судимость до истечения срока погашения. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем telegram-канале.

«Условия, при которых возможно досрочное снятие судимости, выполнены, а именно: поведение Оганесяна безупречно, вред, причиненный преступлением, возмещен», — рассказывает глава пресс-службы.

Отмечается, что с августа 2022 года Оганесян работает помощником художественного руководителя — директора Мариинского театра. На работе его характеризуют наилучшим образом. Об этом говорит как генеральный директор театра Валерий Гергиев, так и его заместитель. Еще у Оганесяна есть благодарность от президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова и председателя отдела по тюремному служению Русской православной церкви.

Помимо этого, прося у суда о снятии судимости, Оганесян сообщает о благодарности за создание оркестровой ямы во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова от почетного гражданина Тихвина Виктора Кирьянова — бывшего главного гаишника Петербурга, главного инспектора по безопасности дорожного движения в России.

Еще одним аргументом в пользу Оганесяна выступает то, что он полностью оплатил штраф в размере 20 миллионов рублей.

Напомним, что в 2021 году Куйбышевский районный суд установил, что вице-губернатор Петербурга Оганесян в период строительства стадиона на Крестовском острове получил от подрядчиков взятки на 48 миллионов рублей и поучаствовал в хищении еще 22 миллионов. Показания на Оганесяна дал фактический владелец «Театрально-декорационных мастерских» Григорий Попов.

В прениях государственный обвинитель просил для Оганесяна 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов рублей, однако суд приговорил экс-вице-губернатора к 5,5 года лишения свободы в ИК строгого режима и 20-миллионному штрафу. На свободу Оганесян вышел через год после приговора, так как его арестовали в ноябре 2016 года, а день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии строгого режима.

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Комментарии
17
Klaustrofobik
1 час
Какая мерзость......
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Что за дичь я сейчас прочитал - какие-то гаишники, оркестровые ямы, какие-то "отделы по тюремному служению"... ))
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