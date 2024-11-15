Ребенка из Новгорода будут реанимировать врачи Педиатрического университета в Петербурге

В Петербург санитарным транспортом из Великого Новгорода везут восьмилетнего ребенка на ИВЛ с отравлением угарным газом и продуктами горения. Медики Педиатрического университета проведут реанимацию и исследования по тактике лечения пострадавшего, сообщает 15 ноября пресс-служба вуза.

Медицинскую эвакуацию провели по запросу Новгородской областной клинической больницы. В Педиатрическом университете ребенку проведут бронхоскопию, оценку работы легких и проверку на остаток в организме следов продуктов горения.

Пострадавшего ребенка в Петербург везут под надзором новгородских врачей, после прибытия пациента примут по «красному коридору».