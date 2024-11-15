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Общество «Нанесет непоправимый ущерб туротрасли»: вице-президент АТОР Мурадян об отмене системы «всё включено» в турецких отелях

«Нанесет непоправимый ущерб туротрасли»: вице-президент АТОР Мурадян об отмене системы «всё включено» в турецких отелях

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5 комментариев

Отказ от системы «всё включено» в отелях Турции нанесет «непоправимый ущерб» туристической отрасли. Такое мнение 15 ноября высказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян, комментируя информацию в СМИ о угрозе оттока туристов при отмене формата all inclusive.

«Даже если представить совершенно фантастическую ситуацию, что в стране законодательно запретят „всё включено“, <…> то это нанесет непоправимый ущерб туротрасли и лишит Турцию ее уникальности на глобальном туристическом рынке», — подчеркнул Мурадян.

Вице-президент АТОР считает, что заявления об отказе от системы «всё включено» чаще всего происходят на фоне снижения спроса. «Их сложно рассматривать иначе чем инструмент маркетинга и пиара», — добавил Артур Мурадян.

Вместе с этим, по мнению специалиста, в Турции «давно назрела необходимость формирования прозрачного форматa all inclusive». Мурадян считает, что некоторые небольшие отели не могут потянуть этот формат. По его словам, часто, например, трехзвездочные отели заявляют, что у них «всё включено». Однако в большинстве случаев после посещения таких отелей туристы остаются не совсем довольны сервисом.

«При этом весь крупный турбизнес — и публично, и в частных беседах, — рассматривает all inclusive как главный драйвер туристического потока», — уточнил Мурадян. Вице-президент Ассоциации туроператоров сказал, что речь идет не только о российских туристах, но и о гостях из Германии и Великобритании.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в разговоре с РИА Новости сообщил, что отмена системы «всё включено», скорей всего, не приведет к снижению туристического потока из России. Информагентство пишет, что ранее председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от all inclusive и перейти на вариант, когда туристы выбирают только то, что необходимо конкретно им.

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Туризм Турция
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Комментарии
5
282694747
1 час
С собой взяли консервы тушенки, кипятильник и лапшу-чего сложного?
Гость
2 часа
Перевожу на русский: туристы из России всё равно приедут, т.к. им больше ехать некуда. Поэтому можно уменьшить объём услуг за те же деньги.
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