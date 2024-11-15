Губернатор Вологодской области Филимонов вызвал некоего оппонента с деньгами на поединок

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вызвал своего оппонента «на татами, ковер или ринг». Глава региона не раскрыл личность этого человека, но дал интересное описание — представитель индустриального микросоциума с транснациональным «отливом» и деньгами. Соответствующая публикация в пятницу, 15 ноября, появилась в телеграм-канале Филимонова.

Глава Вологодской области обратился к некоему «месье», которому, по мнению губернатора, «не хватает интеллектуальных способностей для честного и открытого диалога». После этого Филимонов предложил спортивное состязание. «Выдам экипировку и приглашу на татами, ковер или ринг», — написал он.

Как говорится в посте губернатора, потенциальный оппонент распространяет заказные сплетни, относится к «индустриальному микросоциуму» с транснациональным «отливом» и имеет немало денег.

«Боюсь, что не сдюжите. Денег-то немало, а вот сил, ума, совести и человеческого достоинства немного. C’est la vie. (На иностранном языке Вы лучше поймёте, наверное)», — говорится в посте губернатора Георгия Филимонова.

В конце октября Георгий Филимонов на празднике работников сельского хозяйства отчитал одного из присутствующих за пользование мобильным телефоном во время встречи.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. Работаем мы в том числе для отрасли (сельскохозяйственной. — Прим. ред.)», — отчитал мужчину губернатор Вологодской области, рассказав, что сам он работает 24/7.