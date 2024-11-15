Власть меняется. Сеть клиник «Скандинавия» возглавит бывший финансист сети «Мать и дитя»

В сети клиник «Скандинавия» («Ава-Петер») ожидается новый генеральный директор. Ольга Соколова (Васильева), занимавшая эту должность 4 года, уходит. На ее место назначается Андрей Хоперский с 26 ноября.

Инсайдеры «Фонтанки» ожидали в этот день прибытия в клинику Алексея Мордашова, совладельца «Северстали» и владельца медицинских активов ООО «Севергрупп», чтобы представить нового гендиректора.

Смена руководства клиники происходит на фоне недовольства частью медицинского персонала организацией работы: 30 августа «Скандинавия» перешла на новую медицинскую систему (МИС), из-за чего часть пациентов лишились доступа к своим медицинским документам, а врачи — возможности получить данные из историй болезни своих больных. На запрос «Фонтанки» по этому поводу в клинике сообщили: «Проекты по внедрению новых ИТ-систем затрагивают практически все бизнес-процессы компании и требуют серьёзной подготовки, включая обучение сотрудников и тестирование систем. Даже у крупных банков или корпораций переходы занимают от нескольких месяцев до нескольких лет. (…) Реальность такова, что ни одна серьёзная компания не может осуществить такое быстро без риска».

Слухи о том, что Ольга Соколова, назначенная на должность генерального директора медицинских компаний ООО «Севергрупп» (компания, управляющая активами в интересах Алексея Мордашова), увольняется из-за проблем, возникших в результате перехода на новую МИС, в пресс-службе опровергли: «Непонятно, как переход в августе мог так быстро быть связан с уходом Ольги и новым генеральным директором. Ольга Соколова приняла решение покинуть компанию для реализации личных проектов».

Андрей Хоперский — бывший директор по финансам и первый заместитель генерального директора группы компаний «Мать и дитя». Работал финансовым менеджером в компаниях ГК «Русагро» и АХК «Сухой». Как сообщают в «Скандинавии», он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Налоги и налогообложение», имеет степень MBA в бизнес-школе HEC Paris (Париж, Франция), а также прошел стажировку в Гарвардской школе бизнеса (Бостон, США) по программе «Реализация стратегии здравоохранения». Опыт работы в негосударственной медицине — 12 лет.

Как сообщает пресс-служба, генеральный директор «Севергрупп» Алексей Мордашов поблагодарил Ольгу Соколову «за вклад в развитие нашего медицинского бизнеса»: «Уверен, что профессиональные опыт и знания Андрея Хоперского помогут укрепить позиции компании и обеспечить ей дальнейший рост».

Справка

Компания совладельца «Северстали» миллиардера Алексея Мордашова купила сеть клиник «Ава-Петер» («Скандинавия») осенью 2017 года. У генерального директора и основателя медицинской компании ООО «Ава-Петер» («Скандинавия») Глеба Михайлика оставалось тогда 2 % акций и его должность. Позже он совсем ушел из компании. А во время эпидемии ковида, в феврале 2021 года, умер.

В 2020 году «Ава-Петер» возглавила гендиректор «Севергрупп Медицина» (ИТ-компания, разрабатывавшая ИТ-продукты для сети клиник) Ольга Соколова (тогда она была Васильевой). В интервью журналу «Бизнес-секреты» она рассказывала: «В 2022 году мы дошли до 9 млрд рублей выручки. В 2023-м сделаем 10 млрд. А через 3 года — 20». Пациенты «Скандинавии» отмечают, что стоимость медицинских услуг за последние годы выросла очень заметно.

«Ава-Петер» в 2023 году показало выручку в 5,5 млрд рублей (против 4,5 годом ранее), чистая прибыль — 550 млн рублей.