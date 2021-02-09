Основатель клиники «Скандинавия» Глеб Михайлик скончался от коронавируса в Петербурге

Основатель клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» Глеб Михайлик скончался от коронавируса в Петербурге в возрасте 60 лет. Об этом 9 февраля сообщил директор коммерческой скорой помощи «Корис» Лев Авербах.



В разговоре с «Фонтанкой» он уточнил, что о смерти Михайлика сообщили его близкие. Бизнесмена госпитализировали с коронавирусом около месяца назад в Боткинскую больницу. Авербах сказал, что разговаривал с Михайликом около недели назад и тот был бодр. «Видимо, пошло ухудшение», — уточнил Авербах и добавил, что другие подробности ему неизвестны.

