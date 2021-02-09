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Основатель клиники «Скандинавия» Глеб Михайлик скончался от коронавируса в Петербурге

Основатель клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» Глеб Михайлик скончался от коронавируса в Петербурге в возрасте 60 лет. Об этом 9 февраля сообщил директор коммерческой скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

В разговоре с «Фонтанкой» он уточнил, что о смерти Михайлика сообщили его близкие. Бизнесмена госпитализировали с коронавирусом около месяца назад в Боткинскую больницу. Авербах сказал, что разговаривал с Михайликом около недели назад и тот был бодр. «Видимо, пошло ухудшение», — уточнил Авербах и добавил, что другие подробности ему неизвестны.

Глеб Михайлик был основателем крупных петербургских платных клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия». Он продал их и ушел с постов гендиректора обоих учреждений в октябре 2018 года. После этого бизнесмен занялся созданием сети гериатрических центров «Наша забота» в Петербурге. В октябре прошлого года состоялось открытие одного из таких центров на проспекте Маршала Блюхера.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

evilman
Ушёл ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Спасибо ему за всё. Светлая память.
260695231
Безмасочники убили ещё одного.
Sined
Светлая память.
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