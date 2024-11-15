Узоры на капоте и «скользкие» ДТП. Зима посылает приветы петербургским автомобилистам

Ночные заморозки сказываются: рано утром 15 ноября дороги Петербурга и окрестностей «украшали» типичные для зимы аварии.

На Красносельском шоссе около Малого Карлино водитель легковушки не справился с управлением и въехал в забор, сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» . «Утром уже скользко», — отмечают в сообщении. На фотографии видно, что асфальт в изморози.

Ещё один занос стал причиной ДТП на Гражданском проспекте у перекрестка с Просвещения: каршеринг ушёл в ограждение, рассказывает телеграм-канал «Мегаполис» .

На Полюстровском проспекте, 60, как пишут там же , «кто-то не сменил вовремя резину».

На Парашютной улице в направлении КАД водитель на резком повороте не справился с управлением и перевернул машину, сообщает группа «Приморский район». Правда, подобные ДТП бывают там в любую погоду.