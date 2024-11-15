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Происшествия Узоры на капоте и «скользкие» ДТП. Зима посылает приветы петербургским автомобилистам

Узоры на капоте и «скользкие» ДТП. Зима посылает приветы петербургским автомобилистам

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8 комментариев

Ночные заморозки сказываются: рано утром 15 ноября дороги Петербурга и окрестностей «украшали» типичные для зимы аварии.

На Красносельском шоссе около Малого Карлино водитель легковушки не справился с управлением и въехал в забор, сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село». «Утром уже скользко», — отмечают в сообщении. На фотографии видно, что асфальт в изморози.

Там же публикуют красивую фотографию капота, разрисованного морозными узорами.

Ещё один занос стал причиной ДТП на Гражданском проспекте у перекрестка с Просвещения: каршеринг ушёл в ограждение, рассказывает телеграм-канал «Мегаполис».

На Полюстровском проспекте, 60, как пишут там же, «кто-то не сменил вовремя резину».

На Парашютной улице в направлении КАД водитель на резком повороте не справился с управлением и перевернул машину, сообщает группа «Приморский район». Правда, подобные ДТП бывают там в любую погоду.

Ещё один автомобилист улетел в кювет в Янино.

Сегодня в Петербурге, по данным СЗ УГМС, ночью температура опускалась до 0 градусов, местами до минус 1. В ближайшие дни ожидается потепление.

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Комментарии
8
инкогнитто
2 часа
разве это забор? мне казалось это шумовые экраны! а почему вообще стало возможным от не знания, называть вещи не своими именами?
твой отец ля
1 час
а еще говорят что зима только коммунальщиков врасплох застает. за рулем такие уникумы тоже имеются
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