Узоры на капоте и «скользкие» ДТП. Зима посылает приветы петербургским автомобилистам

Ночные заморозки сказываются: рано утром 15 ноября дороги Петербурга и окрестностей «украшали» типичные для зимы аварии.
На Красносельском шоссе около Малого Карлино водитель легковушки не справился с управлением и въехал в забор, сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село». «Утром уже скользко», — отмечают в сообщении. На фотографии видно, что асфальт в изморози.
Там же публикуют красивую фотографию капота, разрисованного морозными узорами.
Ещё один занос стал причиной ДТП на Гражданском проспекте у перекрестка с Просвещения: каршеринг ушёл в ограждение, рассказывает телеграм-канал «Мегаполис».
На Полюстровском проспекте, 60, как пишут там же, «кто-то не сменил вовремя резину».
На Парашютной улице в направлении КАД водитель на резком повороте не справился с управлением и перевернул машину, сообщает группа «Приморский район». Правда, подобные ДТП бывают там в любую погоду.
Ещё один автомобилист улетел в кювет в Янино.
Сегодня в Петербурге, по данным СЗ УГМС, ночью температура опускалась до 0 градусов, местами до минус 1. В ближайшие дни ожидается потепление.
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