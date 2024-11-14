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Общество Вице-губернатор Потехина рассказала о возвращении в школы тех, кто ушел в репетиторство

Вице-губернатор Потехина рассказала о возвращении в школы тех, кто ушел в репетиторство

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4 комментария

Проблема с дефицитом учителей в Санкт-Петербурге восполняется тем, что в школы возвращаются те, кто ушел в репетиторство. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина в ходе прямой линии.

В городе выпускают менее 2 тысяч педагогов ежегодно, что не покрывает потребности в ситуации, когда увеличилось количество учебных заведений.

По словам Потехиной, сейчас сформировался новый тренд в Петербурге — в школы возвращаются те специалисты, которые их ранее покинули и ушли заниматься, в частности, репетиторством.

«Учителя, которые ушли когда-то из профессии, возвращаются в школу. Мы их на протяжении многих лет теряли, в том числе, и потому что люди вообще уходили из профессии… очень многие учителя ушли работать репетиторами», — поделилась вице-губернатор.

Такую ситуацию, уточнила Потехина, зафиксировали в нынешнем году. «Очень надеюсь, что этот тренд будет нарастать, и что люди, которые когда-то по призванию выбрали профессию педагога, а потом по разным причинам — всем нам хорошо известным — из профессии ушли, все-таки в профессию вернуться», — заключила она.

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Школы Учителя Ирина Потехина
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Комментарии
5
pavas
4 минуты
Причины, по которым хорошие учителя ушли в репетиторы, нам действительно хорошо известны. Но нам совершенно неизвестны причины, которые могли бы их побудить вернуться.
Klaustrofobik
3 минуты
Враньё.
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