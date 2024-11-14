«Его видно из космоса»: обнаружен самый большой коралл на планете

Ученые обнаружили крупнейший коралл в мире недалеко от Соломоновых островов — он настолько огромен, что его можно увидеть из космоса, сообщает National Geographic.

Как пишет журнал 14 ноября, экспедиция «Нетронутые моря» Национального географического общества недавно обнаружила мегакоралл размером 32 на 34 метра. В основном он коричневого цвета, с вкраплениями желтого, красного, розового и синего.

Экспедиционная команда утверждает, что это самая большая коралловая колония из когда-либо зарегистрированных. Она состоит почти из миллиарда генетически идентичных коралловых полипов, которые функционируют как единый организм.

Журнал отмечает, что возраст этой колонии составляет минимум 300 лет: она настолько стара, что могла бы видеть первых христианских миссионеров, начавших посещать Соломоновы острова в XIX веке. Колония была жива во времена подписания Декларации независимости США и Второй мировой войны.

За три столетия этот огромный организм стал свидетелем значительных изменений в океане, таких, как глобальное потепление, загрязнение и закисление океана. Когда экспедиция обследовала соседний риф, она обнаружила, что многие кораллы там уже погибли. Устойчивость недавно найденной колонии к этим глобальным угрозам еще предстоит оценить.