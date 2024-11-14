Премия BAFTA будет отзывать награды у лауреатов, осужденных за преступления

Британская академия кино и телевизионных искусств меняет правила вручения своей премии: согласно новым правилам, награда может быть отозвана у тех лауреатов, которых в дальнейшем признали виновниками преступлений, — рассказало 13 ноября издание Deadline.

«Процесс конфискации» будет введен с 2025 года, награды могут быть отозваны, если лауреат совершил уголовное преступление, повлекшее тюремное заключение на срок не менее трех месяцев.

Правило не будет иметь обратной силы, то есть уже ранее выданные награды отзываться не будут — так, отдельно уточняется, что свои награды сохранит телеведущий Хью Эдвардс, осужденный на шесть месяцев условно за получение доступа к непристойным изображениям детей. Объясняя такой выбор, председатель академии Сара Патт объяснила, что премия присуждается 78 лет, и было бы трудно за все эти годы разумно провести черту, кого нужно лишать лауреатства, а кого нет.

При этом и будущие решения принимать планируется не автоматически, а с индивидуальным подходом, учитывая разносторонние расследования.

По нынешним правилам BAFTA, могут быть отозваны почетные награды за выдающийся вклад, поскольку они дарятся Академией, а не разыгрываются в конкурсе.