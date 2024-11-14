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Афиша Plus Музеи Британский музей получит самый дорогой дар в истории музеев страны

Британский музей получит самый дорогой дар в истории музеев страны

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2 комментария

Самый ценный дар в истории музеев Великобритании получит Британский музей, им станет коллекция китайской керамики на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов, — поделились в самом музее 13 ноября.

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Коллекция включает 1 700 предметов, ее передают попечители Фонда сэра Персиваля Дэвида (1892–1964), британского бизнесмена, страстно интересовавшегося историей Китая и в совершенстве изучившего язык этой страны. Коллекцию он собирал на протяжении всей своей жизни, при этом целью его было образовывать и вдохновлять других людей — а потому он желал, чтобы собрание было доступно для зрителей.

Коллекция Дэвида, одна из самых важных коллекций китайской керамики за пределами Китая, экспонируется в Британском музее с 2009 года, но лишь теперь становится собственностью музея.

Среди самых ярких экспонатов коллекции — «вазы Дэвида» 1351 года, изучение которых произвело революцию в датировке сине-белой керамики, чаша с изображением курицы, которая использовалась для подачи вина императору Чэнхуа (1465–1487), и изделия из фарфора Жу Яо, изготовленные для двора династии Сун около 1086 года.

Некоторые предметы коллекции в скором времени отправятся на временные выставки в Шанхайский музей в Китае и в музей Метрополитен в Нью-Йорке.

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Комментарии
2
282408812
9 минут
а что по этому поводу думает сам император? или его еще не спрашивали, а просто предположили и выдали за истину?
282408812
8 минут
император это сам подтвердил или это безудержные фантазии музейщиков ?
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