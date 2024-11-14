Британский музей получит самый дорогой дар в истории музеев страны

Самый ценный дар в истории музеев Великобритании получит Британский музей, им станет коллекция китайской керамики на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов, — поделились в самом музее 13 ноября.

Коллекция включает 1 700 предметов, ее передают попечители Фонда сэра Персиваля Дэвида (1892–1964), британского бизнесмена, страстно интересовавшегося историей Китая и в совершенстве изучившего язык этой страны. Коллекцию он собирал на протяжении всей своей жизни, при этом целью его было образовывать и вдохновлять других людей — а потому он желал, чтобы собрание было доступно для зрителей.

Коллекция Дэвида, одна из самых важных коллекций китайской керамики за пределами Китая, экспонируется в Британском музее с 2009 года, но лишь теперь становится собственностью музея.

Среди самых ярких экспонатов коллекции — «вазы Дэвида» 1351 года, изучение которых произвело революцию в датировке сине-белой керамики, чаша с изображением курицы, которая использовалась для подачи вина императору Чэнхуа (1465–1487), и изделия из фарфора Жу Яо, изготовленные для двора династии Сун около 1086 года.